Делегация из Москвы почтила память погибшего в Сирии Героя России Ряфагата Хабибуллина

17 и 18 октября 2020 года Сирийскую Арабскую республику при содействии Министерства обороны России посетила делегация во главе с заместителем Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочного представителя РТ в РФ Равилем Ахметшиным.

В нее также вошли представители Клуба офицеров, созданного при Полпредстве Татарстана, Герои России, военные летчики — Владимир Алимов, Марат Алыков и Рафик Ихсанов, члены Землячества Татарстана в Москве — Марс Гайнутдинов, Фуад Султанов, Рафаэль Фаизов.

Они прибыли почтить память сослуживца, — Героя России полковника Ряфагата Махмутовича Хабибуллина.

Гостей встречали те, кто сейчас защищает небо над Арабской республикой.

Благодаря усилиям Министерства обороны РФ на территории российской авиабазы Хмеймим недавно, в день пятилетия с начала военной операции в Сирии, открыли памятник Ряфагату Хабибуллину.

Делегация возложила цветы к его памятнику и к вертикали, носящей имя Героя России.

Он погиб 8 июля 2016 года при выполнении боевого задания в провинции Хомс недалеко от Пальмиры, руководил экипажем сбитого боевиками вертолета.

Среди российских военнослужащих, выполняющих задачи в Сирии по охране мирных жителей, много уроженцев Татарстана – выпускников Казанских военных училищ (около 50 человек), этнических татар. Они проходят службу в различных военных частях.

К сожалению, среди них немало и тех, кто при выполнении специальных задач отдал самое ценное – жизнь.

Сирию, аэропорт Хмеймим, в составе делегации посетили народный артист России и Татарстана Ренат Ибрагимов, заслуженный артист России Владимир Кудашев и заслуженная артистка Татарстана Ляйсан Мингазова. Они выступили с концертной программой перед военнослужащими.

Делегация также встретилась с российскими военнослужащими –­ уроженцами республики, вручила им награды и подарки.

tatmsk.tatarstan.ru