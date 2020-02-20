Делегация Татарстана посетила Мемориальный комплекс и братскую могилу советских воинов в Калининградской области

19-20 февраля 2020 года делегация Татарстана под руководством заместителя Премьер-министра РТ, председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева работает в Калининградской области.

Сегодня делегация Татарстана посетила Мемориальный комплекс и братскую могилу советских воинов, где захоронено (увековечено) шесть Героев Советского Союза, в том числе старший лейтенант Н.А. Катин (уроженец Татарской АССР) и старший сержант З.М. Мустокимов (татарин, уроженец Башкирской АССР).

“Мы второй день находимся на территории Калининградской области и посещаем такие славные места, где советские люди проявили героизм. Здорово, что сегодня мы имеем возможность пообщаться с ветеранами ВОВ. Есть дети войны, есть труженики тыла, которые могут донести правильную информацию подрастающему поколению. Находясь на этой священной земле, мы говорим слова благодарности. Также мы выражаем благодарность администрации данного поселения. Мы видим, как здесь всё ухожено”, — отметил председатель Нацсовета.

Братская могила советских воинов, погибших в феврале-апреле 1945 года, образовалась в ходе боевых действий. Мемориальный комплекс открыт в 1985 году.

В центре мемориала на постаменте высотой 1,25 м скульптурная группа высотой 2,5 м, представляющая собой три фигуры идущих в атаку бойцов, у ног которых лежит раненый воин. За монументом полукругом расположена стена длиной 44 м с барельефами на военную тематику. На территории растут ели, обустроен газон.

На противоположной от входа на братскую могилу стороне прямоугольной в плане площадки по центру расположена мемориальная стена с фамилиями Героев Советского Союза, перед ней – чаша Вечного огня. По обе стороны от нее вдоль дорожки установлено 11 мемориальных плит с фамилиями погибших воинов. Слева от входа на воинское захоронение — мемориальная плита с эпитафией в честь 84-х неизвестных воинов и надгробье, на котором установлены мемориальные доски с фамилиями павших воинов.

Постановлением Правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года № 132 мемориальный комплекс на братской могиле советских воинов получил статус объекта культурного наследия местного (муниципального) значения.