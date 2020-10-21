Делегация Татарстана встретилась в Сирии с военнослужащими из республики

В Сирийской Арабской Республике делегация Татарстана встретилась с военнослужащими – татарстанцами и этническими татарами, выполняющими задачи по охране мирных жителей.

Встречи состоялись при содействии Министерства обороны России в рамках поездки в Сирию, на авиабазу Хмеймим. Делегацию возглавил заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин.

В настоящее время около 50 уроженцев Татарстана – выпускников Казанских военных училищ, этнических татар проходят службу на авиабазе Хмеймим.

С некоторыми из них члены делегации встретились и пообщались во время посещений стоянок самолетов, вертолетной площадки, сторожевой заставы, музея авиабазы. Гости увидели образцы техники ВКС, пообщались с летным составом, личным составом заставы, ознакомились с бытом военнослужащих.

Герои России, военные летчики Владимир Алимов, Марат Алыков и Рафик Ихсанов с большим интересом знакомились с новой техникой, задавали летчикам многочисленные вопросы, давали советы.

Слова благодарности и поддержки сказал военнослужащим Равиль Ахметшин, представил членов делегации, а также вручил памятные подарки, часы, бытовую технику и вкусные гостинцы из Татарстана.

«В 80-е годы я выполнял свой долг в Афганистане. Приезд сюда вызвал щемящие воспоминания о молодых годах. Сейчас вам сложно, трудно. Но через много лет эти годы, боевую службу вы будете вспоминать с умилением. Как и я в Афганистане, здесь вы встретили боевых товарищей. Мы со своими дружим до сих пор, уже семьями. Эти годы вы будете вспоминать как самые лучшие в своей жизни, поверьте мне», — сказал, обращаясь к военнослужащим, Марат Равильевич.

«Мы здесь второй день. И я хочу сказать одно: нам не стыдно за наше молодое поколение!», — подчеркнул он.

«Ребята, вы молодцы, спасибо. Вы всегда на передовой. Наше поколение уже стало старше, и мы радуемся, что вы нас заменяете и наша Россия в надежных, порядочных руках. Низкий поклон!», — поблагодарил Владимир Ришадович.

Летчики и военнослужащие сторожевой заставы угостили делегацию чаем и даже пирогами, поблагодарили за внимание к ним.

В рамках двухдневного пребывания на авиабазе Хмеймим делегация Татарстана почтила память Героя России Ряфагата Хабибуллина, возложила цветы к его памятнику и высоте, носящей его имя. Состоялась встреча с Командующим группировкой войск Вооруженных Сил РФ в Сирии генерал-лейтенантом Александром Чайко.

Сирию в составе делегации посетили народный артист России и Татарстана Ренат Ибрагимов, заслуженный артист России Владимир Кудашев и заслуженная артистка Татарстана Ляйсан Мингазова. Они выступили с концертной программой перед военнослужащими.

Перед концертом состоялась встреча делегации с уроженцами Республики Татарстан.

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