День «Моабитских тетрадей» в Национальном музее Республики Татарстан

15 февраля 2020 года в Национальном музее Республики Татарстан по традиции прошел «День Моабитских тетрадей», которым музей отметил 114-ю годовщину со дня рождения поэта-героя Мусы Джалиля, чей подвиг стал примером несгибаемого мужества и преданности Родине. Торжества начались с возложения цветов к памятнику Мусе Джалилю на площади 1 Мая.

Для гостей, пришедших в этот памятный день в Национальный музей, звучали стихи Мусы Джалиля, была открыта выставка прижизненных изданий поэта и переводов «Моабитских тетрадей» на разных языках мира. Экспозиции «Погибая, не умрет герой», «М. Джалиль. Мужество останется в веках» представили посетителям реликвии из музейного собрания, связанные с подвигом Мусы Джалиля и его соратников.

Собравшихся в конференц-зале музея представителей творческой интеллигенции, учителей, школьную и студенческую молодежь приветствовали заместитель министра культуры Республики Татарстан Ленар Хакимзянов, заместитель генерального директора — главный хранитель Национального музея Республики Татарстан Лилия Саттарова, заведующий Музеем истории татарской литературы с мемориальной квартирой Ш.Камала, поэтесса Луиза Янсуар.

Мастер художественного слова Альфия Хабибуллина рассказала гостям о проекте «Вечная песня бессмертия» («Үлемсезлек җыры өзелмәс»), посвященном малоизвестным поэтам, погибшим на войне.

Мероприятие началось с выступления актеров Татарского государственного театра юного зрителя имени Г. Кариева и студентов Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова, которые показали пролог «Была бы лишь свобода…».

По установившейся традиции в этот день состоялся вынос из фондов Национального музея легендарных «Моабитских тетрадей», написанных поэтом в фашистских застенках. Председатель Совета региональной общественной молодежной организации «Объединение «Отечество»» Александр Коноплев торжественно установил в витрине реликвию, помещенную в специальный кейс.

Стихи М. Джалиля на татарском и английском языках прозвучали в исполнении финалистов Международного литературного конкурса чтецов «Джалиловские чтения». Организаторами конкурса стали Всемирный конгресс татар, Министерство образования и науки Республики Татарстан, Союз писателей Республики Татарстан.

Студенты Казанского театрального училища показали Литературно-музыкальную композицию «Свети потомкам, как маяк…», подготовленную под руководством педагога по сценической речи, заслуженного артиста республики Инсафа Абдуллина.

Впервые в рамках мероприятия прошло реконструкторское занятие с показом образцов советского и немецкого стрелкового оружия времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

tatmuseum.ru