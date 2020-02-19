День памяти Мусы Джалиля широко отметили в г.Фергана

16 февраля в г.Фергана Татарский национальный культурный центр Ферганской области совместно с Русским драматическим театром в актовом зале Дома Дружбы провел музыкально-поэтический вечер, посвященный Герою Советского Союза, лауреату Ленинской премии, поэту Мусе Джалилю.

В мероприятии приняли участие заместитель Хакима Ферганской области по общественным и религиозным объединениям Хатамов Ж.М., советник Представительства Республики Татарстан в Республике Узбекистан Каримов Н.Ю., члены Правления и активисты Татарского национального культурного центра Ферганской области, молодежь, общественность города.

Мероприятие началось с ознакомления с кабинетом центра и беседой с его председателем Каримовой А.И., советником центра Тугушевым Р.У. Также была проведена встреча с фольклорным ансамблем татарской песни «Кубалягем» и детским клубом музыкального творчества «Звездочка» (Юлдузча) действующих при татарском центре.

Концертная программа началась с просмотра документального фильма о жизненном пути поэта «Приговоренный к бессмертию», а также включала в себя выступления творческих коллективов Татарского культурного центра и актеров Русского драматического театра г.Ферганы с песнями, стихами и постановками на татарском, узбекском и русском языках.

Мероприятие освещалось Ферганской областной телерадиокомпанией, корреспондентами областных газет и корпунктом ТНВ-Планета в Ташкенте.

Представительство

Республики Татарстан

в Республике Узбекистан