День Победы в Казани отпразднуют онлайн

Масштабные торжества по случая 9 мая переносятся из-за коронавируса, но власти обещают, что ветераны не будут обделены вниманием.

Коронавирусная инфекция не заставит полностью отказаться от празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это ясно дал понять мэр Казани Ильсур Метшин в ходе «делового понедельника» в мэрии столицы. Однако все мероприятия пройдут в уникальном для этого праздника режиме.

— Наша задача сделать все, чтобы жители нашего города несмотря на перенос массовых мероприятий получил праздничное настроение, — отмечает замглавы исполкома Казани, курирующий вопросы социальной политики Рустем Гафаров .

Он заверил, что ни один из более чем девяти тысяч ветеранов, инвалидов войны, тружеников тыла, вдов и тем более почти 600 фронтовиков не останется без внимания.

— В течение апреля всем ветеранам перечислены единовременные выплаты от президента России и президента нашей республики. Участники получили по 110 000 рублей, а вдовы по 80 тысяч рублей, — уточнил чиновник.

С этой недели начнутся адресные поздравления ветеранов, которые пройдут в двух форматах — личном, с вручением наборов, или через родственников, которые должны будут приехать за подарком и передать его. Участникам войны и труженикам тыла полагается юбилейная медаль 75-летия со Дня Победы. Всего в Казани таких наград будет вручено 8 655, а также продуктовые наборы, поздравительные открытки и диск с песнями военных лет.

Ежегодный праздничный салют и парад Победы в этом году будут перенесены на более поздний срок. Их обещают организовать после окончания режима самоизоляции.

Но, тем не менее, в списке мероприятий ещё остались те, что можно проводить и онлайн. К примеру, школьники рисуют и отправляют открытки, посвящённые Победе на сайт. Культурные центры проводят викторины, посвящённые празднованию знаменательной даты. Библиотекари зачитывают строки произведений, написанных во времена Великой Отечественной войны. Не выходя из дома можно посетить экскурсию по парку Победы и мемориалу «Книга памяти».

Череда разрешённых торжественных мероприятий продолжится символическим поднятием Знамени Победы на 50-метровом флагштоке в парке Победы 1 мая. Непосредственно в день 9 мая от многих событий в виду сложной эпидемиологической ситуации пришлось отказаться. Среди тех, что остались можно отметить открытие в казанском парке Победы нового памятника, автором которого стал московский скульптор Никита Мазаев. Прообразом для его работы послужил Гази Загитов — участник водружения флага над Рейхстагом.

В День Победы участники авторетроклуба совершат праздничный заезд на автомобилях военных лет с трансляцией тематических песен.

Впервые в онлайн режиме пройдёт патриотическая акция «Бессмертный полк». Она стартует в республике 28 апреля.

Организаторы приглашают казанцев собрать информацию о своем родственнике-герое, распечатать фото или снять видео с его портретом. Полученный материал опубликовать в социальных сетях с хештегами #БессмертныйПолкОнлайн #БессмертныйПолкТатарстан

— Момент шествия наполнял нас особыми чувствами, это добрая традиция. Сотни тысяч только в Казани выходили. В этом году шествия не будет. Но прошедший месяц показал, что виртуальное объединение людей ничуть не менее сильное и крепкое, — сказал Метшин.

Ещё один проект, который проведут в онлайн формате — «15 песен до Победы». Ежедневно с 25 апреля в 21:00 в социальных сетях концертного зала им.С.Сайдашева, Государственного камерного хора РТ и Управления культуры транслируются выступления татарстанских артистов, которые исполняют всеми любимые военные композиции. Впоследствии их объединят в один концерт, который покажут по ТНВ 9 мая в 21:00.

— Присоединиться к акции могут все желающие, спев песни и выложив видео на своей странице в Инстаграм. Лучшие композиции будут отмечены в официальных аккаунтах Управления культуры и Государственного камерного хора, — добавил Гафаров.

Чиновник пообещал, что власти города сделают все, чтобы ветераны не остались без внимания, а молодое поколение не забыло подвиг предков.

— Организация поздравления ветеранов, вручение подарков на особом контроле и ответственности глав районных администраций. Я прошу подойти к этому [ответственно]. Чтобы не было моментов, когда помощь не дошла до ветеранов. Самое главное, чтобы никто не остался без внимания, — заявил Метшин и призвал молодежь Казани найти время поздравить своих героев и помочь с освоением онлайн-платформ.

Именно в официальных аккаунтах мэрии Казани будут транслироваться мероприятия, проводимые 9 мая. Конечно, специальную праздничную программу в этот день готовит для зрителей и главный республиканский канал ТНВ.

kazanfirst.ru