День родного языка

Открытое мероприятие в рамках празднования Международного дня родного языка состоялось в актовом зале Большечирклейской школы Ульяновской области.

Праздник полностью был основан на произведениях и песнях великих поэтов. Дети были одеты в национальные костюмы. Оформление зала создавало атмосферу и настроение данного мероприятия. Атмосфера и культура праздника родного языка и родной культуры прослеживалась в каждом номере. Использование мультимедийного оборудования и других средств ИКТ обеспечило наглядность и доступность восприятия татарского народа , быта, культуры. Видеофильмы и презентации полностью раскрыли замысел и помогли понять сюжеты театрализованных представлений и сценок показанных во время мероприятия.

Ход мероприятия строился на основе музыкальных и театрализованных номеров. Открыла мероприятие учитель родного татарского языка Ягудина Н.Р . Ведущие вели мероприятие на двух языках — русском и татарском. Прозвучали стихи «Без татарлар», «Туган тел» и другие. Всех одушевила песня «Мин яратам сине, Татарстан» в исполнении Ягудина Али — ученика 6 класса. Прозвучало много песен, стихов, а так же задор и настроение придали народные танцы. В каждом музыкальном номере дети раскрывали свои способности. Они с удовольствием их выполнили и справились в полном объёме. Все педагоги школы приняли активное участие в мероприятии. Всем гостям и участникам мероприятие очень понравилось.

emet73.ru