ВИДЕО: День татарской и башкирской культуры отметили во Владивостоке

3 октября в парке Минного городка состоялся праздник в честь Дня татарской и башкирской культуры и традиций. Зрители смогли увидеть концерт от национально-культурных объединений города, принять участие в конкурсах, среди которых были бег в мешках и лазание на столб, а также посетить выставку от «Этно-музея татарской и башкирской культуры и традиций».

Экспонаты в музее самые разнообразные: прялка, дореволюционный утюг и чугунный казан соседствуют с татарскими и башкирскими женскими нарядами, в которых в разные времена встречали гостей, убирали дома и выходили на прогулки.

Председатель Владивостокской татаро-башкирской общественной организации «Дуслык» («Дружба») Тахир Ибашев рассказал, что благодаря подобным экспозициям гости и жители Приморского края смогут поближе познакомиться с культурой одного из 158 народов России.

«Наша организация победила в конкурсе, который проводил Фонд грантов президента Российской Федерации, в направлении «Поддержка проектов в области культуры и искусства». Насколько я знаю, на всей территории Дальнего Востока этот музей является единственным, посвященным татаро-башкирской культуре. Это «окошко» в прошлое, которое может помочь превратить Владивосток в современный культурный центр развития местных сообществ», – отметил Тахир Ибашев.

Кроме концертной и конкурсной программы, здесь прошли показательные выступления и мастер-классы от чемпионов по самбо, корэш, каратэ, вольной борьбе и другим видам спорта от общественной организации «Приморье за спорт».

Руководитель «Федерации борьбы корэш и борьбы на поясах Приморского края» Эльмир Валитов уверен, что такие выступления позволяют популяризовать идею здоровой нации: «Корэш – довольно древний вид спорта, которому уже больше тысячи лет. Эта борьба популярна среди тюркских народов. Подобные мастер-классы позволяют популяризовать идею здоровой нации, а развитие различных видов спорта позволяет стимулировать приток населения на Дальний Восток».

В рамках праздника также проходила ярмарка, на которой можно было попробовать национальные блюда и напитки: обжаренную пресную лепешку с начинкой из картофельного пюре или пшенной каши – кыстыбый, сладкий чак-чак, треугольные эчпочмаки с мясом, десерт «кош теле» (тонкий хворост), что в переводе означает «птичьи язычки», и даже кисло-сладкий кумыс местного производства.

Праздник должен был состояться ещё в конце июля, на Сабантуй, однако из-за коронавирусных ограничений мероприятие пришлось перенести на октябрь. Тахир Ибашев надеется, что в следующем году получится провести более масштабное мероприятие с привлечением артистов из Татарстана и Башкортостана.

Диана Белая

newsvl.ru