День татарской и башкирской культуры отметят во Владивостоке

В субботу, 3 октября, жителей и гостей Владивостока приглашают на праздник в парк Минного городка. Здесь пройдет День татарской и башкирской культуры и традиций, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города Владивостока.

Мероприятие организует татаро-башкирская общественная организация «Дуслык». Праздник пройдёт при поддержке правительства Приморского края и администрации города.

Для жителей и гостей Владивостока в рамках праздника запланирован концерт от национально-культурных объединений города, спортивно-развлекательные игры, выставка от «Этно-музея татарской и башкирской культуры и традиций».

Также на мероприятии пройдут показательные выступления и мастер-классы от чемпионов по самбо, куреш, каратэ и другим видам спорта от общественной организации «Приморье за спорт».

К участию в празднике приглашаются все желающие. Начало мероприятия – в 12:00.

Напомним, в Приморском крае реализуется государственная программа Приморского края «Безопасный край» на 2020-2027 годы, которая предусматривает реализацию мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма.

vladnews.ru