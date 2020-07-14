Депутат Государственной Думы РФ посетил Татарский культурно-просветительский центр в Пушкино

Пушкинский татарский культурно-просветительский центр посетил Депутат Государственной Думы РФ, председатель федеральной национально-культурной автономии татар России Ильдар Гильмутдинов.

Участие во встрече приняли муфтий Московской области Рушан Аббясов, председатель ДУМ Москвы Ринат Фасхудинов, заместитель председателя Совета депутатов округа Алексей Волков, местные депутаты Тимур Апарин и Михаил Ждан. В ходе визита состоялась экскурсия по культурно-просветительному центру, которую провел председатель общины мусульман Пушкинского округа Рамиль Фасхудинов.

«Я давно хотел посмотреть, как живет многонациональный народ Пушкинского округа, как устроен этот центр, какие в нем есть направления деятельности. Я поддерживаю инициативы различных общественных организаций в плане создания комфортных условий для проведения национальных мероприятий. В Пушкинском округе есть инициативные люди, которые не просто занимаются религиозной деятельностью и просвещением, а ведут активную общественную работу и помогают всем независимо от национальности. Я считаю, что это очень важно», – отметил Ильдар Гильмутдинов.

По его словам, Пушкинский татарский культурно-просветительский центр оценивают положительно люди разных национальностей, потому что каждый человек здесь может получить поддержку в плане сохранения своей культуры, языка и религии. Это происходит по инициативе самих граждан и представителей общественных организаций, которые находят возможности, финансы и ресурсы, чтобы собрать вокруг себя активных людей для оказания помощи тем, кто в ней нуждается.

«Такие центры и такая работа востребованы и гражданами, и администрацией Пушкинского округа. Замечательно, что она объединяет вокруг себя представителей разных национальностей», – добавил он.

Муфтий Московской области Рушан Аббясов отметил, что Пушкинские татары активно взаимодействуют с представителями других религий.

«Хотелось бы организовать и библиотеку, и классы, и комнаты для встреч, ведь наша община в Пушкинском округе очень большая, это более пяти тысяч татар. Не стоит забывать и о представителях других мусульманских этносов, в том числе и о мигрантах, с которыми следует работать, чтобы они адаптировались к российским реалиям. На нас возлагается большая ответственность и для такой работы нужны хорошие условия», – пояснил Аббясов.

Он отметил, что хотя в центре проводятся патриотические мероприятия, национальные праздники и субботники, а также организовано обучение татарскому языку, хотелось бы развиваться более активно. Для этого нужно больше технических возможностей, в том числе и в плане наличия дополнительных помещений.

В завершение мероприятия Ильдар Гильмутдинов вручил подарки для культурно-просветительского центра, а председатель пушкинского татарского центра Рамиль Фасхудинов поблагодарил гостей за визит.

inpushkino.ru