Депутат Малика Гельмутдинова: «Парк «Манзара» станет достоянием Татарстана»

Депутат Казанской городской Думы, директор реабилитационного центра НИБФ «Ярдэм» Малика Гельмутдинова и сотрудники фонда «Ярдэм» в онлайн режиме провели встречу с представителями студии Orchestra Design (Санкт-Петербург – Париж), которые занимаются разработкой Стратегии развития прибрежных территорий реки Казанки. Представители студии Orchestra Design организовали презентацию будущего парка «Манзара», где учтены пожелания и предложения маломобильных подопечных фонда «Ярдэм».

На предыдущих встречах с разработчиками проекта парка, Малика Гельмутдинова отметила необходимость учитывать интересы различных категорий горожан, в том числе маломобильных категорий населения. По итогам обсуждений учтены многие пожелания инвалидов по зрению, слуху и передвижению. Например, при входе парка будут установлены стенды с описанием парка по системе Брайля, появятся рельефные и тактильные плиты, оповещающие элементы (полоса или дорожка) в зоне купания. Также во всех зонах парка «Манзара» установят пандусы для маломобильных категорий населения.

Подытожив обсуждение, депутат Малика Гельмутдинова выразила благодарность представителям студии Orchestra Design за то, что пожелания людей с ограниченными возможностями были услышаны. В дальнейшем для эффективного решения вопросов и предложений маломобильных групп Малика Гельмутдинова планирует совместно с инвалидами организовывать экскурсии по будущему парку «Манзара».

Проект Стратегии развития прибрежных территорий реки Казанки запущен по инициативе Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и реализуется при участии мэра Казани Ильсура Метшина Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан под кураторством помощника Президента Республики Татарстан Наталии Фишман-Бекмамбетовой.