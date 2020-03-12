Депутаты РТ попросили Путина взять под особый контроль сохранение языков и культур

Депутаты Госсовета Татарстана приняли обращение к Президенту России Владимиру Путину, в котором попросили взять под особый контроль законодательное регулирование вопросов, связанных с сохранением языков и традиций народов страны. Решение было принято в ходе восьмого заседания парламента республики VI созыва.
«Государственный Совет Республики Татарстан – парламент Республики Татарстан, выражая поддержку инициированным Вами изменениям в Конституцию страны, рассмотрел и одобрил Закон РФ о поправке к Конституции РФ “О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти“», – говорится в первых строчках документа.
В своем обращении депутаты отметили, что предложенные поправки к Конституции РФ значительно укрепляют политико-правовой фундамент развития страны и содержат серьезный потенциал для дальнейших социально-экономических преобразований.
«Вместе с тем вынуждены констатировать, что порой мы сталкиваемся с недостаточными нормативной проработкой и обеспечением прямых конституционных гарантий. Это касается такой чувствительной сферы, как языковая политика. До сих пор не приняты анонсированные новые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования. В имеющихся проектах указанных стандартов положения, касающиеся родных языков, остаются весьма размытыми. Требования к предметным результатам разработаны ко всем учебным предметам, кроме родных языков и литератур, а также государственных языков республик. Более того, государственные языки в образовательных стандартах по статусу оказываются ниже иностранных, так как два иностранных языка являются обязательными к изучению, а государственные языки республик – нет», – выразили озабоченность депутаты Татарстана.
Парламентарии республики отметили, что эти проблемные вопросы не решаются длительное время, и предложили главе государства усилить ответственность федеральных органов власти за надлежащее исполнение положений Конституции страны.
«Вы неоднократно высказывались, что культуры и традиции народов, проживающих в Российской Федерации, являются уникальным достоянием и конкурентным преимуществом нашего Отечества. Согласно вносимым в Основной закон изменениям государство берет на себя дополнительные обязательства по защите культурной самобытности всех народов и этнических общностей, гарантируя сохранение этнокультурного и языкового многообразия. Данное положение органично дополняет и усиливает конституционные принципы российского федерализма, нормы о сохранении родного языка, об установлении республиками своих государственных языков.
Полагаем, что конституционные поправки, рассмотренные при активном участии экспертов и широкой общественности, потребуют системного законодательного и подзаконного регулирования как на федеральном, так и на региональном уровне. Обращаемся к Вам как к гаранту Конституции РФ с просьбой взять эту работу под особый контроль», – отметили в своем послании депутаты Госсовета РТ.