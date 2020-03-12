Депутаты РТ попросили Путина взять под особый контроль сохранение языков и культур

«Вместе с тем вынуждены констатировать, что порой мы сталкиваемся с недостаточными нормативной проработкой и обеспечением прямых конституционных гарантий. Это касается такой чувствительной сферы, как языковая политика. До сих пор не приняты анонсированные новые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования. В имеющихся проектах указанных стандартов положения, касающиеся родных языков, остаются весьма размытыми. Требования к предметным результатам разработаны ко всем учебным предметам, кроме родных языков и литератур, а также государственных языков республик. Более того, государственные языки в образовательных стандартах по статусу оказываются ниже иностранных, так как два иностранных языка являются обязательными к изучению, а государственные языки республик – нет», – выразили озабоченность депутаты Татарстана.