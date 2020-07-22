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«Дикая ферма» благородных оленей в Рыбно-Слободском районе Татарстана 

в Новости, Студия «Дөнья», Слайдер, Главные новости, 22.07.2020 0 50

Одно из удивительных мест Татарстана — «Дикая ферма» благородных оленей в Рыбно-Слободском районе республики.

О ней нам рассказали известные блогеры и туристический гид Visit Tatarstan в рамках проекта #ПрекрасныйТатарстан. Создать его решили во время встречи блогеров с Президентом РТ Рустамом Миннихановым.

«Дикая ферма» стала первой локацией проекта. Она находится в живописнейшем уголке в деревне Шумбут. Оленей завезли сюда несколько лет назад с горного Алтая. Они живут на площади 400га в естественной для себя среде. Владельцы планируют сделать из фермы экотуристический парк с приютом для раненых лесных животных.

Как выглядит это удивительное место — смотрите в видео.

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