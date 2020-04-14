Дина Гарипова о неизвестных деталях создания саундтрека к сериалу «Зулейха открывает глаза»: «Мы переделывали песню раз двадцать…»

Накануне на телеканале «Россия» состоялась премьера сериала «Зулейха открывает глаза», снятого по одноименному роману-бестселлеру Гузель Яхиной. Саундтреком к фильму стала композиция «Ай, былбылым» — одна из самых известных и легендарных татарских народных песен, созданная и исполненная в совершенно новой версии заслуженной артисткой Республики Татарстан Диной Гариповой. Она вошла в новый альбом певицы под названием «ЭТНО».

Аннотация к материалу https://www.instagram.com/p/B-yqPnyloRV/

«Примерно весной прошлого года от моего друга, замечательного художника Алексея Роумана (автор идеи и дизайна обложки к песне «Ай, былбылым»), я узнала о том, что снимается фильм по роману «Зулейха открывает глаза», в котором главную роль играет Чулпан Хаматова, с которой мы давно знакомы, — вспоминает Дина Гарипова. — Тогда я написала ей письмо о том, что мы готовим к выходу татарский альбом, и если для фильма нужно будет какое-то музыкальное сопровождение, то, может быть, пригодится что-то из моего материала. Практически через полгода мне позвонил режиссер фильма Егор Анашкин и сказал, что им очень понравилась наша версия песни «Ай, былбылым» и они хотят взять ее на вступительные титры. Тут же началась очень плотная работа. Нам потребовалось адаптировать нашу версию «Ай, былбылым» для вступительных титров, где есть свой хронометраж и определенный сюжет. В итоге мы переделывали песню раз двадцать, чтобы музыкальный ряд точно соответствовал визуальному».

В работе приняли участие композитор Радик Салимов, заведующий музыкальной частью Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан (один из соавторов песни), и саундпродюсер Дмитрий Агафонов, который также работает над русским альбомом певицы.

«Мы очень старались попасть в ту самую нужную точку, чтобы и автор романа Гузель Яхина, и все, кто трудились над экранизацией, и, самое главное, зрители остались довольны результатом. Очень надеюсь, что у нас это получилось», — сказала исполнительница.

Саунтдрек «Ай, былбылым» Дины Гариповой – https://www.youtube.com/watch?v=rG3sL8jb3Jo

Титры к сериалу «Зулейха открывает глаза» — https://www.youtube.com/watch?v=bFxBdlFuR7o

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