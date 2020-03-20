Дина Газалиева: «Проект «Tatarstan today. Открытый миру» приурочен к 100-летию ТАССР»

Медиапроект заместителя генерального директора ТРК «Новый век» «Tatarstan today» на телеканале ТНВ стартует уже в апреле. В его рамках Дина Газалиева будет рассказывать о сотрудничестве республики с внешним миром по всем направлениям — от экономики до культуры!

Дина Алифовна в интервью интернет-редакции ТНВ рассказала, что сейчас нет отличия регионального журналиста от федерального, о том, кто поддержал новый проект ТНВ «Tatarstan today. Открытый миру» и об известности ТНВ за пределами Татарстана.

«КАЖДЫЙ ВЫПУСК У НАС БУДЕТ НЕ ПОХОЖ НА ДРУГОЙ»



— Дина Алифовна, мы знаем, что вы инициировали проект «Tatarstan today» и приурочили его к весне. Не могли бы раскрыть детали идеи?

— Да, мы решили сделать наш новый медиапроект весенним. Он действительно приурочен к 100-летию ТАССР. А сама суть «вшита» в названии: «Tatarstan today. Открытый миру». Моя задача интересно, в подвижной форме рассказать о том, как много делается Татарстаном для продвижения интересов республики за рубежом и в регионах страны. На сегодня у Татарстана действуют десятки Соглашений о сотрудничестве с разными странами и субъектами России. Вот раскрыть, что делается в рамках этих документов, как исполняются договоренности, и какие есть заметные результаты — задача команды медиапроекта. Очень поддержали мою идею и сейчас оказывают неоценимую экспертную помощь сотрудники Департамента Внешних связей Аппарата Президента РТ. Мы встречаемся с Послами разных стран, с известными специалистами в этой сфере, с бизнесменами, с медийными личностями и просто с друзьями Татарстана. Нам важно их мнение о развитии отношений республики с внешним миром. Не оставили без внимания и тему 75-летия Великой Победы.

Первый выпуск проекта планируется на апрель. Программа будет выходить каждые две недели по средам и субботам — это первый сезон. Второй начнется осенью, после летнего перерыва. «Tatarstan today. Открытый миру», с субтитрами на татарском языке, будет транслироваться и на ТНВ-Планета.

Увы, нас тоже не обошла стороной тема короновируса. Из- за ряда ограничений отменили несколько зарубежных поездок во Францию, Турцию, Саудовскую Аравию…Но мы надеемся, что все наладится и мир снова станет во всех смыслах открытым!

«МОСКВА ДЛЯ МЕНЯ НЕ СТАЛА НЕОЖИДАННОСТЬЮ И ШОКОМ»



— Вы с 2007 года работаете в Москве и представляете ТНВ. Как вас встретила столица, удалось сразу встроиться в столичный темп?

— Да, в свое время Ильшат Юнусович (Аминов) принял решение меня направить сюда, в то время в столице работал только один телеоператор. Меня подключили, чтобы усилить федеральное направление, ну и мы развернулись! Сейчас у нас большая медиаслужба. Помимо того, что оперативно выдаем материалы в новостные программы, делаем развернутые репортажи для других программ канала, выполняем функцию пресс – службы руководителей республики в федеральной столице. В мае этого года филиалу ТНВ в Москве будет уже 20 лет!

В Москве я закончила МГИМО, у меня уже было здесь много друзей. Т.е. Москва для меня не стала неожиданностью, не шокировала. Люблю энергетику этого города, она меня заряжает!

Родилась я в Набережных Челнах, именно там закончила школу, а после переехала в Казань и поступила в КГУ (КФУ) на факультет журналистики, социологии и психологии. У меня несколько родных городов и это действительно большое счастье.

— Знают ли ТНВ в Москве?

— Да, ТНВ знают! И я могу сказать, что знает не только 2-х миллионное татарское население, но и русское. Нас узнают, к нам подходят, потому что камеры ТНВ работают на всех известных мероприятиях, также очень активно смотрят «ТНВ-Планету». Сейчас детям в татарском культурном центре, в школе — включают телеканал «Шаян ТВ».

— В Москве достаточно представительная татарская община. Вам удалось с ними наладить контакты?

— Да, конечно. Мы старались подружиться со всеми с таким посылом – мы частичка вас! У нас очень теплые отношения сложились с Розой Шакировой, она является директором единственной школы с этнокультурным татарским компонентом в Москве. Роза -Заслуженная певица РТ и педагог, очень приятный, добрый человек. Также мы дружны с Лилианой Сафиной – она была преподавателем курсов татарского языка в культурном центре, сейчас работает в другой структуре, но мы поддерживаем общение. Она хорошо знает язык и помогает нам, делала проекты в национальной библиотеке. Дружим с руководителем татарской автономии Фаритом Фарисовым. Т.е. это люди, которые болеют душой. Теплые отношения сложились с Советом муфтиев России. Только когда я переехала в Москву, смогла осознать, какая на самом деле была грандиозная задумка запустить ТНВ – спутниковый канал. Это действительно был прорыв! По приезду в столицу обнаружила, что нас знают, смотрят, местные жители в курсе всех новостей республики.

«СЕРГЕЙ ЛАВРОВ ВПЕРВЫЕ ДАЛ ИНТЕРВЬЮ РЕГИОНАЛЬНОМУ СМИ»



— На ваш взгляд, есть отличия в работе между СМИ в Москве и Татарстане?

— Вы знаете, сейчас эти различия практически незаметны. Раньше может они и были, чувствовалась разница между регионом и федеральным центром. Но сейчас, за счет развития интернета и того, что у журналистов есть возможность заниматься самообразованием – различий нет. В подтверждение тому наши коллеги, которые приехали из Казани в Москву и работают в совершенно разных федеральных СМИ, находят себя.

— У вас помимо профильного образования (журналистики) есть второе образование – МГИМО. Как оно помогает вам в работе?

— За годы учебы, и это для меня самое ценное, я приобрела много друзей. Мы поддерживаем отношения, встречаемся. Вот недавно помогли мне организовать интервью с Сергеев Викторовичем Лавровым, Министром иностранных дел, в рамках нашего проекта «Tatarstan today. Открытый миру». Он первый раз давал интервью региональному СМИ. Багаж знаний, язык, умение ориентироваться в юридических вопрос – конечно, это подспорье для работы.

— Как вы пришли в профессию? Вы помните свой первый репортаж?

— В профессии я благодаря своей маме, Розе Газалиевой. Она известный в республике журналист, Заслуженный работник СМИ. В Набережных Челнах мама работала на радио, была очень активным и принципиальным человеком. Дома царила журналистская атмосфера. Папа был врачом, вечерами часто случались дебаты на разные темы).

Мы с сестрой всегда вспоминаем, как мама рассказывала нам историю – она ездила в родильный дом и сделала радиорепортаж об оставленных мамами детках. На тот момент я, конечно, не могла оценивать масштаб ее работы, но после репортажа некоторые мамы вернулись за своими детьми в роддом и забрали их! Этот эпизод настолько засел в моей памяти, что мой профессиональный выбор был однозначен. Мама и по сей день дает мне советы, наставляет. И я очень благодарна ей за это.

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