Диплом Болгарской исламской академии получил международное признание

30 июля 2020 года в Ташкенте состоялось заседание Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан. По её итогам было принято решение о признании диплома доктора исламских наук Миродила Хайдарова, выданного Болгарской исламской академией, и приравнивании его к степени доктора философии (PhD).

Процедура нострификации была инициирована Государственным советником Президента Республики Узбекистан по вопросам взаимодействия с общественными и религиозными организациями, ректором Международной исламской академии Узбекистана Рустамом Касымовым, когда в начале июля текущего года соответствующее письмо было направлено в аттестационную комиссию.

Следует отметить, что ещё марте 2019 года представительная делегация Республики Узбекистан во главе с Р. Касымовым посетила Болгарскую исламскую академию, где состоялся обстоятельный обмен мнениями по сотрудничеству и выражено пожелание письменно закрепить намерения. Осенью этого же года делегация во главе с ректором Болгарской исламской академии Данияром Абдрахмановым посетила Ташкентский исламский институт имени Имама аль-Бухари, Международную исламскую академию (Ташкент), Международный научно-исследовательский центр Имама Бухари и школу хадиса в Самарканде, а также высшую школу «Мир Араб» в Бухаре. В ходе визита были подписаны меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве в научно-просветительской и исследовательской деятельности, в том числе и с Международной исламской академией Узбекистана.

В качестве первого шага в реализации подписанных документов были организованы учебные и научные стажировки студентов Болгарской исламской академии и обучающихся Узбекистана.

Не секрет, что Узбекистан является традиционным центром исламского мира. И даже в годы атеизма здесь удалось сохранить веру предков и продолжить работу над изучением богословского наследия великих ученых исламского мира.

Болгарская исламская академия ведет системную работу по международному сотрудничеству с ведущими образовательными центрами стран СНГ, так и дальнего зарубежья. Ещё в начале года Болгарская исламская академия провела переговоры с руководством Иорданского университета Аль аль-Бейт на предмет взаимодействия в научно-образовательной сфере. По причине начавшейся пандемии, вызванной распространением коронавирусной инфекции, подписание Соглашения о сотрудничестве было временно отложено. Однако, несмотря на это, иорданская сторона оперативно отозвалась на просьбу Академии в подборе преподавателей по некоторым религиозным предметам. В апреле 2020 г. прошли курсы по предмету «Философия шариата». Их читал доктор в области фикха, профессор Иорданского университета Аль аль-Бейт Ахмад Ясин аль-Карала.

dumrt.ru