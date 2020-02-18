Директор НИЦ «Наследие Бухары» Роберт Альмеев награжден за вклад в развитие гражданского общества

Консультативный совет по развитию гражданского общества при Президенте Республики Узбекистан наградил директора научно-исследовательского центра «Наследие Бухары», известного музееведа, доктора исторических наук Роберта Альмеева нагрудным знаком «За вклад в развитие гражданского общества».

На рассмотрение Консультативному совету по развитию гражданского общества представили кандидатуры 2,5 тысяч работников ННО со всей страны.

Высокой правительственной награды были удостоены 49 представителей негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества страны. В их число вошел и Роберт Альмеев, активист Татаро-башкирского национально-культурного центра Бухарской области.

Нагрудный знак «За вклад в развитие гражданского общества» утвердил своим постановлением Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 14 ноября 2018 года.

Пользуясь случаем, Татаро-башкирский национально-культурный центр Бухарской области поздравляет доктора исторических наук Альмеева Роберта Валиевича с высокой правительственной наградой и желает ему дальнейших успехов и достижения новых высот в профессиональной деятельности.

Пресс-служба ТБНКЦ Бухарской области