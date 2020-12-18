Дискуссии интеллектуального делового пространства «100% Татарстан» теперь в открытом доступе

В день празднования Дня Республики Татарстан состоялся запуск интеллектуального делового пространства «100% Татарстан».

Единственная в своём роде двухнедельная событийная площадка – синергия бизнес-интенсива для профессионального развития и пространство для обмена опытом, поиска инвесторов и единомышленников.

Переводчики и IT-специалисты реализовали размещение видеороликов с мероприятия в переводе на татарский язык в разделе архив на официальном сайте по ссылке https://archive.100tatarstan.com/#/archive/2020-08-30.

Среди доступных сессий 9 сентября на первой сцене в 18:38 размещена панельная дискуссия «Татарстан глазами диаспор и соотечественников. Интеграция в деятельность республики лучших зарубежных практик и проектов по актуальным для Татарстан задачам», а также обращение заместителя Премьер-министра РТ, председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева в 20:21. Для этого необходимо выбрать соответствующую вкладку в правом верхнем углу страницы.