Для солдат ЦВО проводят Дни национальной кухни по мотивам республик Советского Союза

Пробовать традиционные блюда разных народов и узнавать о героях-фронтовиках будут военнослужащие соединений и частей Центрального военного округа в рамках праздничных Дней национальной кухни.

Во всех столовых воинских частей и соединений ЦВО объявлен праздничный марафон национальной кухни.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, в течение почти двух недель, с 1 по 11 мая, в меню военнослужащих будут включены традиционные блюда народов мира. Они попробуют татарские, белорусские, тувинские, украинские, киргизские, таджикские, казахские, башкирские, армянские, удмуртские, азербайджанские и, конечно, русские угощения.

Во время трапезы заместители командиров по военно-политической работе расскажут о героях-фронтовиках из разных республик Советского Союза, об их вкладе в Победу в Великой Отечественной войне.

Праздничная кухня ждет солдат не только в стационарных столовых и в суточных нарядах, но и на боевом дежурстве. В рамках акции уже прошел день татарской кухни. Военнослужащим предложили попробовать азу по-татарски, суп-лапшу, а также традиционную выпечку: эчпочмаки, баурсаки и чак-чак.

mskgazeta.ru