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Для студентов Ярковских учебных заведений Тюменской области состоялась открытая лекция об основах ислама

Для студентов Ярковских учебных заведений Тюменской области состоялась открытая лекция об основах ислама

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Религия, Соотечественники, 28.03.2020 0 5

В середине марта в центральной библиотеке села Ярково Ярковского района Тюменской области состоялась открытая лекция об основах ислама. Мероприятие посетили студенты, обучающиеся в Ярковских учебных заведениях средне-специального образования. Об этом сообщает информационно-просветительский портал «Аль-хакк».

Имам-мухтасиб Ярковского района Фархат хазрат Мачитов, приветствуя собравшихся, рассказал о деятельности мусульманских приходов района, познакомил студентов с основами традиционного ислама. Хазрат также рассказал о пагубном влиянии на молодых людей пропаганды псевдоисламской идеологии.

Встреча проведена в целях профилактики идеологии экстремизма, сохранения межнационального и межрелигиозного согласия на территории Ярковского района, а также направлена на воспитание нравственности, повышение знаний о традиционном исламе, укрепление взаимоуважения и терпимости среди представителей разных религий и национальностей. В завершение мероприятия Фархат хазрат ответил на вопросы студентов.

 

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