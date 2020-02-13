Для Татарстана удалось сохранить квоту на совершение хаджа на прежнем уровне

В Уфе состоялось рабочее совещание Совета по хаджу. Совещание провел заместитель Председателя Совета Федерации ФС РФ, Уполномоченный по делам хаджа Комиссии по вопросам религиозных объединений Правительства России Ильяс Умаханов. Заседание было посвящено вопросам организации паломничества в 2020 году. В его работе приняли участие главы духовных управлений мусульман регионов России, руководители официальных хадж-операторов и представители федеральных и региональных органов исполнительной власти. Так, в числе приглашенных был муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, а также генеральный директор официального хадж-оператора в Татарстане «ДУМ РТ Хадж» Ранис Вахитов.

В ходе совещания участникам сообщили, что в 2020 году для российских мусульман выделена квота на совершение хаджа в количестве 25 000 тысяч мест. Для Татарстана по результатам совещания удалось сохранить объем квоты на уровне прошлого года, т.е. 1800 мест. По мере заполняемости мест квота может быть увеличена. Сезон хаджа в 2020 году стартует 24 мая и продлится до 4 сентября.

Также на заседании Совета отдельное внимание было уделено вопросам усиления контроля со стороны муфтиятов деятельности хадж-операторов и выполнением с их стороны всех финансовых обязательств перед саудовской стороной, а также привлечения правоохранительных органов для пресечения недобросовестных услуг населению.

Среди нововведений также визовый сбор в размере 300 реалов и страховой взнос в размере 100 реалов, введенные саудовской стороной. Ею же отменен сбор 2000 реалов за повторную поездку в хадж. Размер платы за транспортные услуги остались на уровне прошлого года, при этом введена добровольная услуга доставки багажа из аэропорта к месту проживания паломника.

dumrt.ru