Для татарстанцев запустили масштабный Фотомарафон 2020 #МойТатарстан

Победители получат ценные призы на торжественной церемонии 13 сентября.

В соцсетях запустили масштабный Фотомарафон по созданию классного контента для соцсетей «МойТатарстан». Инициатива стала логическим продолжением блогтура #ПрекрасныйТатарстан, где блогеры открывают удивительные места республики и делятся фотографиями и видео в своих аккаунтах.

Главная задача участников — создавать интересные фотографии Татарстана, публиковать их в соцсетях, отмечать хэштегами #ПрекрасныйТатарстан и #МойТатарстан, согласно заданиям, и таким образом улучшать свои умения в фотографии. Всего организаторы подготовили 25 заданий (по 5 заданий в неделю).

Среди экспертов марафона известные казанские фотографы и блогеры: Олег Самойлов, Артем Горланов и Настя Губинская.

Присоединиться к марафону можно в любой день до окончания приема работ — 8 сентября на официальных страницах в Инстаграме, ВКонтакте, Телеграме и на сайте марафона #МойТатарстан. Победители получат ценные призы на торжественной церемонии 13 сентября. Среди них — квадрокоптер, беззеркальные фотокамеры, умные колонки, экшн-камера и другие ценные призы.

kazanfirst.ru