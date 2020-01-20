Для учащихся духовно-просветительских курсов провели экскурсию по мечетям Екатеринбурга и ближайших городов

18-го января слушатели духовно-просветительских курсов МРОМ «Просвещение» посетили 4 мечети.

Экскурсия началась с посещения мечети «Рамазан» на Химмаше г. Екатеринбурга, где имам мечети Анвар-хазрат выступил перед слушателями, прочитал вагаз, рассказал о истории мечети и всех пригласил в чайхану. Участники экскурсии не упустили возможности познакомиться с работой жиназа хана, магазинами и даже парикмахерской на территории мечети.

Следующим пунктом экскурсионного маршрута стала мечеть «Нур», которая расположилась в 30 км от Екатеринбурга в поселке Октябрьский Сысертьского района Свердловской области. Имам мечети Хакимьян-хазрат добродушно встретил гостей, рассказал о работе мечети, историю строительства «Дома Аллаха» и говорил о необходимости духовного самообразования. Там участники экскурсии прочитали «Зухр» намаз.

Третьем пунктом маршрута была мечеть «Ас-Салям» в Арамиле, где Наиль-хазрат рассказывал о трудностях строительства мечети, там же читали «Аср» намаз.Экскурсия завершилась в районе Сортировки, где идет строительство временной молельни. Артур-хазрат Мухутдинов ознакомил слушателей о ходе строительства временной мечети. Он выразил уверенность, что помещение,будет возведено в намеченные сроки.

Имам-мухтасиб также остановился на организации строительства, которое не прерывалось даже на новогодние праздники, а также выразил благодарность членам уммы, которые по собственному желанию принимают участие в субботниках. В завершение посещения учащиеся МРОМ «Просвещение» выразили готовность оказать и свою посильную помощь, а также совершили коллективный дуа вместе с имамом-мухтасибом о благополучном завершении строительства.

Эльвина Курбанова.

Источник: МРОМ «Просвещение», «Уральский мухтасибат»

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