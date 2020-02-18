Для участниц Московского регионального этапа «Татар кызы 2020» проводятся образовательные мероприятия

В Татарском культурном центре Москвы начался образовательный блок для участниц Московского регионального этапа Международного конкурса красоты и таланта «Татар кызы 2020». В минувшие выходные конкурсантки встретились с Наилей Жиганшиной, руководителем художественной студии «Соприкосновение», членом творческого Союза художников России и Международного художественного фонда и поговорили о традиционном татарском женском костюме.

Художник по гриму в кино и ТВ, финалистка конкурса «Татар кызы 2017» Диана Аверина провела мастер-класс по дневному макияжу. Также участницы получили уникальную возможность пообщаться с дочерью поэта-патриота, Героя Советского Союза, заслуженным работником культуры РФ Чулпан Мусеевной Залиловой.

Насыщенная программа продолжилась экскурсией с историком и радиоведущим «Вести ФМ» Маратом Сафаровым по татарской слободе и историческим местам столицы, связанным с татарами. Участницы конкурса посетили Московскую Соборную мечеть и встретились с представителями Совета муфтиев России. Завершилась творческая сессия интеллектуальным конкурсом на знание истории и литературы.

Автономия татар Москвы