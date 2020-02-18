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Для участниц Московского регионального этапа «Татар кызы 2020» проводятся образовательные мероприятия

Для участниц Московского регионального этапа «Татар кызы 2020» проводятся образовательные мероприятия

в Новости, Слайдер, Общество, Главные новости, Международный конкурс «Татар кызы», 18.02.2020 0 12

В Татарском культурном центре Москвы начался образовательный блок для участниц Московского регионального этапа Международного конкурса красоты и таланта «Татар кызы 2020». В минувшие выходные конкурсантки встретились с Наилей Жиганшиной, руководителем художественной студии «Соприкосновение», членом творческого Союза художников России и Международного художественного фонда и поговорили о традиционном татарском женском костюме.
Художник по гриму в кино и ТВ, финалистка конкурса «Татар кызы 2017» Диана Аверина провела мастер-класс по дневному макияжу. Также участницы получили уникальную возможность пообщаться с дочерью поэта-патриота, Героя Советского Союза, заслуженным работником культуры РФ Чулпан Мусеевной Залиловой.
Насыщенная программа продолжилась экскурсией с историком и радиоведущим «Вести ФМ» Маратом Сафаровым по татарской слободе и историческим местам столицы, связанным с татарами. Участницы конкурса посетили Московскую Соборную мечеть и встретились с представителями Совета муфтиев России. Завершилась творческая сессия интеллектуальным конкурсом на знание истории и литературы.
Автономия татар Москвы

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