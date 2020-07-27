Дни культуры Республики Татарстан в Москве пройдут в августе

С 12 по 18 августа 2020 года в Москве традиционно пройдут Дни культуры Республики Татарстан.

В этом году мероприятия посвящены 100—летию образования Татарской АССР.

12 и 13 августа состоится показ постановок Татарского государственного академического театра им. Г.Камала. Музыкальная комедия «Бию пәрие» («Очарованный танцем») и ток-шоу «Ак калфагым төшердем кулдан» («Мой белый калфак»).

Показы пройдут в формате онлайн.

Начало в 18.30.

Адрес: Малый Татарский пер., д.8, ТКЦ г. Москвы.

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14 августа на Донском кладбище состоится передачи капсулы с землей с места захоронения Героя Советского Союза, генерал-полковника Гордова Василия Николаевича представителям Мензелинского района.

Василий Гордов (1896-1950) уроженец Мензелинского района Татарстана, прошел четыре войны, командовал Сталинградским фронтом.

В начале 1947 года он был арестован по обвинению в вынашивании террористических планов в отношении членов советского правительства, а 24 августа 1950 года военной коллегией Верховного Суда СССР приговорён к высшей мере наказания. Был реабилитирован 11 апреля 1956 года.

Начало церемонии в 12.00.

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14 августа состоится церемония возложения цветов делегацией Республики Татарстан к памятнику великому татарскому поэту Габдулле Тукаю (сквер по улице Новокузнецкая, д.13/15 – 17/19).

Начало в 17.00.

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14 августа в Татарском культурном центре Москвы пройдет торжественная нашивка герба Москвы на флаг 100—летия ТАССР и творческая встреча с народными поэтами Республики Татарстан.

В мероприятии примут участие заслуженный деятель искусств Татарстана, лауреат литературных премий имени Г.Исхаки, С.Сулеймановой, Г.Афзала Данил Салихов, народный поэт Республики Татарстан Равиль Файзуллин, народный поэт Республики Татарстан, лауреат Государственной премии России Ренат Харис,заместитель председателя Союза писателей Татарстана, Рамис Аймет, лауреат Государственной премии им. Г.Тукая Марсель Галиев.

Начало в 18.00.

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16 августа — финал московского регионального тура Международного конкурса «Татар кызы—2020».

В нем примут участие 12 девушек. Победительницами станут две конкурсантки (Москва и Московская область). Они представят регион на Международном конкурсе «Татар кызы—2020» в Узбекистане.

Начало в 16.00 (Татарский культурный центр Москвы).

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18 августа на Химкинском кладбище состоится открытие памятника советским разведчикам Исхаку Ахмерову и его супруге Хелен Лоури.

Исхак Абдулович Ахмеров (1901-1976), возглавлял нелегальную резидентуру в США в годы Великой Отечественной войны.

Работая на самых сложных участках по линии нелегальной разведки, он лично завербовал ряд агентов в американском госдепартаменте, в министерстве финансов, спецслужбах, от которых поступала ценнейшая информация.

Начало в 12.00.

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18 августа в Александровском саду пройдет церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата.

Мероприятие пройдет в рамках празднования75-й годовщины Великой Победы.

Начало в 14.00.

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18 августа в Государственной Третьяковской галерее состоится открытие выставки «Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского».

Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан привезет 48 лучших произведений художников Серебряного века и русского авангарда.

Выставка приурочена к100—летию образования Республики Татарстан.

Начало в 15.00.

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Главным событием станет 18 августа гала-концерт мастеров искусств Татарстана в Московском международном Доме музыки (Светлановский зал).

Начало в 18.00.

Организаторы Дней культуры Татарстана в Москве: Правительство Республики Татарстан, Полномочное представительство Республики Татарстан в Российской Федерации, Министерство культуры Республики Татарстан.

tatmsk.tatarstan.ru