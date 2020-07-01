Дни культуры Татарстана в Туркменистане планируется провести в 2021 году

Вчера, 30 июня, министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова встретилась с Генеральным консулом Туркменистана в городе Казани Атадурды Байрамовым. Встреча носила ознакомительный характер. Атадурды Халдурдыевич Байрамов был назначен на пост Генерального консула в мае этого года.

Гость высказал заинтересованность в тесном сотрудничестве Консульства с Министерством культуры Республики Татарстан, отметив что Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов уделяет пристальное внимание развитию культурно-гуманитарных отношений.

В свою очередь Ирада Аюпова высказала восхищение выступлением творческой делегации Туркменистана на Сабантуе в Казани в прошлом году. Тогда национальный праздник татарского народа посетил и глава этого государства. В этом году историю и культуру нашей республики планировалось презентовать в рамках Дней культуры Республики Татарстан в Туркменистане. Но в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией было принято решение о переносе тематических мероприятий на следующий год.

Стороны также обсудили другие направления дальнейшего сотрудничества. Министр культуры РТ отметила возможность активного взаимодействия в сфере театрального искусства, речь зашла об участии туркменских артистов в Международном театральном фестивале тюркских народов «Науруз». А местные кинематографисты, по мнению Ирады Аюповой, могли бы представить свои работы на Казанском Международном фестивале мусульманского кино.

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