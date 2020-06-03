Дни татарской культуры проведут в г. Невельск Сахалинской области

13 и 14 июня районный дом культуры им. Г. И. Невельского проводит дни татарской культуры. В последнее время пристальное внимание общественности России привлекает проблема толерантного отношения между народами. Вкладом учреждений культуры в развитие толерантных межнациональных отношений является проведение национальных праздников, дней национальных культур и налаживание партнерских связей с национальными объединениями области.

13 июня каждый желающий сможет посмотреть мастер-классы по изготовлению татарской национальной игрушки и традиционного блюда татарской кухни — чак-чак — в формате видео на официальной странице «РДК имени Г. И. Невельского» и в социальных сетях.

В воскресенье, 14 июня, в 12 часов на территории нового рекреационного парка по ул. Береговой всех жителей и гостей города ожидает татарский праздник Сабантуй. Праздник даст прекрасную возможность поближе познакомиться с искусством и бытом татарского народа, национальной кухней и костюмами, с выступлением творческих коллективов районного дома культуры, будут детская игровая программа, ростовые куклы, аттракционы, ярмарка и многое другое. И, конечно же, особая гордость праздника — турнир по татарской борьбе на поясах имени Тимержана Калимуллина.

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