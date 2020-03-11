Дни татарской культуры проведут в Салаирке Тюменской области

14 марта в д.Салаирка Тюменской области состоится Фестиваль «Дни татарской культуры — 2020 в Тюменской области», в рамках которого в этот день пройдут Областной конкурс детского творчества «Тан йолдызы — 2020» и Областной конкурс самодеятельного художественного творчества «Халык сэнгате — 2020».

Начало в 11:00 часов. Вход свободный.

Дни татарской культуры проводятся ежегодно с целью повышения интереса к изучению родного языка, сохранения самодеятельного художественного творчества татарского народа, приобщения детей к самобытной культуре татар.

В рамках Дней татарской культуры — 2020 в Тюменской области так же работает юбилейная выставка татарского художника Минсалима Тимергазеева «О Сибири с любовью».

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