Дни татарской культуры пройдут в Заболотье

Дни татарской культуры пройдут в труднодоступных населенных пунктах Заболотья Тобольского района с 23 января, сообщает администрация муниципалитета.

Творческий коллектив Тобольского районного центра культуры проведет для сельских жителей выездную концертную программу «Бэзгэ килэ байрам» («Праздник к нам приходит») с яркими танцевальными и песенными номерами, а для маленьких зрителей — детскую игровую программу.

Дни татарской культуры проводятся в Тобольском районе ежегодно для повышения интереса к изучению родного языка, сохранения самодеятельного художественного творчества татарского народа, приобщения детей и юношества к самобытной культуре татар.

t-l.ru