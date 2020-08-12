«Дни татарской молодежи» вновь собирают молодежь!

Со 2 по 6 сентября 2020 года Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, Федеральная национально-культурная автономия татар, Молодежный центр «Идель» проводят ХXХ Дни татарской молодежи (ДТМ).

В этом году ДТМ отмечает свой 30-летний юбилей. Место проведения смены – Молодежный центр «Волга» (поселок Боровое Матюшино, 30 км. от Казани).

Цель ДТМ – культурно-национальная консолидация татарской молодежи, проживающей в различных регионах Российской Федерации, странах дальнего и ближнего зарубежья, расширение деловых и культурных связей, информационный обмен в области молодежной политики, науки, культуры и образования, решение проблем, которые стоят перед татарскими молодежными организациями в регионах.

В программе ДТМ: работа по объединениям, встречи с представителями татарской интеллигенции, разнообразная культурная программа, мастер-классы. Стало хорошей традицией представлять свои программы, делиться опытом с единомышленниками в рамках ДТМ.

На данный момент Нижегородская делегация работает над проектом, который будет представлен на данном Форуме.

Участниками мероприятия могут стать активные молодые люди от 18-ти до 30-ти лет. Для этого необходимо заполнить заявку, пройдя по ссылке https://forms.gle/QhuWi1ENJui1ASjU6.

Телефон для справок: +7920-031-19-96 (Динара).

nizgar.ru