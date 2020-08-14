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Дни татарстанского кино пройдут в Казани в формате мини-фестиваля

Дни татарстанского кино пройдут в Казани в формате мини-фестиваля

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 14.08.2020 0 1

Дни татарстанского кино, посвященные 100-летию ТАССР, пройдут в Казани с 24 по 30 августа. На протяжении недели зрителям будут представлены фильмы татарстанских кинематографистов, вошедшие в конкурсную программу XVI Казанского международного фестиваля мусульманского кино в номинации «Национальный конкурс».

Ожидается, что мероприятие пройдет в кинотеатре «Мир» и станет большим праздником для любителей кино: с красной ковровой дорожкой для звезд, громкими премьерами и творческими встречами.

«Как известно, в связи со сложившейся ситуацией, Казанский фестиваль мусульманского кино в этом году пройдет в техническом режиме и будет закрыт для публики. Поэтому Дни татарстанского кино было решено провести в формате мини-фестиваля, что станет приятным подарком, как для зрителей, так и для татарстанских кинематографистов. Еще один важный момент связан с площадкой проведения мероприятия. Если кинотеатры к этому времени не будут открыты, то Дни татарстанского кино будут организованы в сквере Аксенова», — сообщила директор ГБУК «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

Откроются Дни татарстанского кино долгожданной премьерой – фильмом «Сумбуль» режиссеров Рашида Маликова и Рамиля Фазлиева (копродукция: Россия (Татарстан)/ Узбекистан). Картина снята по произведению Зифы Кадыровой «Сагынырсың – мин булмам». Съемки полнометражной киноленты проходили в Татарстане и Узбекистане.

Завершится фестиваль премьерой художественного фильма «Отряд Таганок». Это подарок «Татаркино» казанскому зрителю. Экранизацию повести «Таганок» классика советской литературы, народного поэта Башкортостана Мустая Карима сделал режиссер из Башкортостана Айнур Аскаров.

tatarkino.ru

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