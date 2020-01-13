Долгие годы с песней

Родные края Светланы Ислямовны Ибрагимовой – село Имантав Арык-Балыкского района. Детство ее было нелегким. Наверное, она не стала исключением в ряду ровесников послевоенного поколения. Скрашивали трудный быт семьи прекрасная природа края, часто звучавшая песня –за столом, за работой, в каждодневных буднях.

Сразу после войны семья перебралась в Кокчетав. Вместе с сестрой после окончания семилетки пришлось пойти трудиться. Уже с 16 лет Светлана впитала в себя рабочую закалку, трудилась на швейной фабрике.

Спорт и песня были ее постоянными спутниками по жизни. Она считает, что любовь к песне у нее в самих генах, ведь жизнь родителей тоже была окрашена любовью к музыке и песне. Отец Ислям Шабаев погиб на фронте. Похоронка пришла с сообщением о гибели фронтовика в боях под Смоленском. Земляки вспоминали, что он был одаренным гармонистом. Замечательно пела мама. Помнит Светлана, как на ее 90-летии еще спели вдвоем!

На фабрике Светлана пела в хоре, играла в волейбольной команде. Работая в цехе, Светлана Ислямовна старалась повышать свой профессиональный уровень. Так она после окончания курсов бухгалтеров перешла в финансовую сферу.

В 2005 г. по приглашению Фарука Багапова пришла в центр с дочкой Альфией. Мне доводилось насладиться их пением дуэтом. Так они вдвоем вошли в душу исполнением украинской песни «Ой ты хмелю!…» Сама она рассказывала, что запись этой песни возили на Украину. И там коренные жители иронически прокомментировали, что мол пение это звучит в исполнении профессиональных певцов и долго не верили, что так прочувственно ее поют две татарские самодеятельные певуньи… Ах как они мне напомнили песни в компании моих родителей! Тогда ведь не было телевизора и самый лучший отдых был в компании поющих людей. Пели с другими односельчанами «Хазбулат удалой», «Дударай», «Распрягайте хлопцы конив»… Я не пела с ними, но слова те до сей поры лежат в памяти. Такие были песни!

В татарском центре танцевала внучка Диляра. По музыкальной линии пошли и другие дети. Сыновья тоже поют.

А еще Светлана Ибрагимова более десяти лет была солисткой хора ветеранов нашего Дворца культуры «Кокшетау». И здесь звучал ее неповторимый голос. Любит она петь на русском, украинском, казахском и, конечно же, на своем родном татарском.

— Муж наверное, тоже пел, раз столько музыки вокруг?

— Нет. Мой супруг Рамиль Мажитович не пел. Он больше любил слушать. Но зато вся его петропавловская родня была одарена и слухом, и голосом, и талантами игры на различных инструментах. Когда-то мы все праздники обязательно отмечали в Петропавловске.

К сожалению, супруг Светланы Ислямовны совсем немного не дожил до золотой свадьбы… Но фамилию Ибрагимовых достойно несут по земле потомки. У представителей старшего поколения трое детей и шесть внуков.

А буквально на днях объединение татар и башкир Акмолинской области с большим пиететом чествовало Светлану Ислямовну в связи с ее знаменательным юбилеем. Поздравить именинницу прибыли родные и друзья. Звучало немало добрых слов в ее адрес. Дарились цветы и памятные подарки, почетные грамоты и благодарственные письма. И конечно же, для Светланы Ислямовны исполнялось много песен. Народный ансамбль «Галиябану» (руководитель Сакен Карбаев) преподносил для нее произведения на татарском, русском, казахском языках. И сама юбилярша, лауреат международного конкурса татарской музыки «Иртыш козге моннары», с огромным удовольствием пела для гостей свои любимые песни.

С юбилеем, дорогая наша певунья! Пусть ваш неповторимый голос еще долго радует поклонников вашего вокального мастерства!

Лариса АИТОВА.

г. Кокшетау, Казахстан.