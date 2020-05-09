Долговчане возвели на территории деревни памятный обелиск

Более 110 лет назад татарами-переселенцами из Казанской губернии в годы столыпинской аграрной реформы была основана деревня Долгово. Из этого небольшого поселения на защиту Родины было призвано 96 жителей, из которых вернулись только 46…

Сегодня коллективного хозяйства «Кызыл юл» уже нет, в деревне в основном проживают одни пенсионеры. Не остались в живых и фронтовики. Но уважение к ним сохранилось.

Долговчане, при финансовой и организационной поддержке членов Совета Татарской РНКА «ЯР» Гайсы Даутханова и Вагиза Файзуллина, к 75-летию Победы возвели на территории деревни памятный обелиск.

Вагиз Файзуллин