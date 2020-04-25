«Дом Роналда Макдоналда» в Казани проводит онлайн-уроки по изучению татарского языка

20 апреля «Дом Роналда Макдоналда» в Казани начал проводить онлайн-уроки по изучению татарского языка для маленьких пациентов больницы с ОВЗ и для тех, кто уже прошел лечение и находятся на реабилитации дома. Мероприятия приурочены к празднованию 100-летия ТАССР.

«Совместно со студентами Казанского федерального университета начали проводить онлайн-уроки по татарскому языку. За первую неделю ребята уже познакомились с геометрическими фигурами, изучили названия продуктов питания, посмотрели короткометражные мультфильмы и вместе перевели их. Занятия с волонтерами помогают детям не просто изучить и укрепить знание татарского языка, но и позволяют вживую пообщаться со своими друзьями», — сообщают организаторы.

«Дом Роналда Макдоналда» — гостиница, где живут дети, преодолевающие тяжелые болезни и проходящие лечение в ДРКБ. В Домике они могут жить вместе с родителями, бабушками и дедушками совершенно бесплатно. С момента открытия для более чем 10 800 родителей и детей «Дом Роналда Макдоналда» стал вторым домом. Дом будет вновь открыт для семей с детьми после получения разрешения от соответствующих органов системы здравоохранения.

rt-online.ru