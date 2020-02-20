Духовное собрание мусульман России призывает российскую мусульманскую умму объединиться

19 февраля 2020 года в Москве прошло расширенное заседание Президиума Духовного собрания мусульман России.

В расширенном заседании Президиума ДСМР приняли участие руководители централизованных мусульманских организаций субъектов Российской Федерации, представители органов государственной власти, видные ученые, эксперты и богословы, религиозные и общественные деятели. На заседании будут представлены делегации из Москвы и Санкт-Петербурга, Кемеровской, Омской, Томской, Пензенской, Иркутской, Волгоградской, Новосибирской, Свердловской, Ростовской, Астраханской, Мурманской, Владимирской, Московской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Ставропольского края, Республики Дагестан, Мордовия, Татарстан, Башкортостан, Чувашской и Чеченской Республики.

На заседании были обсуждены итоги деятельности ДСМР в 2019 году и планы работы на 2020 год, вопросы совместной деятельности по гармонизации межрелигиозных и межнациональных отношений, сохранения исламского исторического наследия, соблюдения прав мусульман в России, а также методы противодействия экстремистской идеологии.

Основной задачей мероприятия стало обобщение российского и международного опыта по тематике обсуждения, выработка практических рекомендаций для органов государственной власти, общественных и религиозных институтов. Особое внимание на заседании было уделено обсуждению проекта «Стратегия развития ислама и мусульманских организаций России до 2035 года» и презентации Экспертного доклада «Вопросы соблюдения прав мусульман в России».

dsmr.ru