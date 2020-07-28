Духовное управление мусульман Тюменской области определило места для закупки и заклания жертвенных животных

Напомним, Курбан-байрам 2020 выпал на 31 июля (пятница). Из-за непростой ситуации с коронавирусом централизовано Курбан-байрам в Тюменской области отмечаться не будет.

Из-за риска распространения коронавируса Духовное управление мусульман рекомендовало имамам мечетей отказаться от организации коллективных праздничных молебнов. Исключением станет одна из мечетей города Тюмени или Тюменского района, в которой праздничную молитву совершит ограниченный контингент сотрудников ДУМ ТО под руководством муфтия Тюменской области Зинната хазрата.

Праздничный намаз и проповедь будут транслироваться в прямом эфире на телеканале «Тюменское время», в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники группы «Тюменское время».

Адреса частных подворий, где верующие могут приобрести и заклать жертвенных животных:

1. г. Тюмень, ул. Рабочая, дом 30

2. г. Тюмень, ул. Сибирская, дом 57а

3. г. Тюмень, ул. Избышева, дом 25в

4. с. Ембаево, ул. Советская, дом 81

5. с. Ембаево, ул. Калинина, дом 1а

Информационно-просветительский портал «Аль-хакк»