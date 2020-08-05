Духовное управление мусульман Тюменской области провело благотворительные акции

В дни праздника Курбан-байрам Духовное управление мусульман Тюменской области организовало раздачу жертвенного мяса малоимущим семьям. Раздача мяса прошла в рамках двух благотворительных акций: «Твори благое в Курбан» и «Курбан Керим». Первая инициирована Духовным управлением мусульман Тюменской области и прошла при содействии Комитета по делам национальностей Тюменской области. Вторая является всероссийской и организована Духовным управлением мусульман Российской Федерации при поддержке мецената Сулеймана Керимова. От имени благотворителя было совершено жертвоприношение, после чего пакеты с жертвенным мясом были распределены среди нуждающихся мусульман.

Как отмечают организаторы, в период пандемии в Тюмени увеличилось количество людей, которые нуждаются в помощи и поддержке.

«Праздник Курбан-байрам напоминает нам, что традиции ислама, как и других мировых религий, основаны на вечных ценностях справедливости, добра, милосердия и заботы о ближнем, независимо от его национальности и вероисповедания. Это праздник сближения людей, это особенно актуально сегодня», — сказал Зиннат хазрат.

Более 100 человек получили пакеты с жертвенным мясом. На пункт выдачи продовольственных пакетов приходили целыми семьями, с детьми. Люди выражали благодарность и поздравляли с праздником.

«Священный день Курбан-байрам наполнен искренними чувствами и добрыми поступками, светлыми мыслями и радостью. Мы благодарим всех, кто участвует в этой акции, мы чувствуем поддержку своих единоверцев. И это очень приятно», — поделились своими впечатлениями получатели продуктовых наборов.

Обе благотворительные акции были организованы с соблюдением всех необходимых санитарных норм.

Информационно-просветительский портал «Аль-хакк»