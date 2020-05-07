ДУМ РФ представило эмблему празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

В ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ДУМ РФ приняло решение создать уникальный символ, который будет олицетворять героический вклад мусульман-воинов и работников тыла в достижение общей Победы.

В основе эмблемы – часть коранического аята 169 из суры «Семейство Имрана», который в смысловом переводе означает «Те, кто убит на пути Аллаха» и форма средневекового шлема, известного как «Иерихонская шапка».

Полный текст аята гласит: «Никоим образом не считай убитых на пути Аллаха мертвыми. Нет, они живы и получают удел у своего Господа» [3:169]. Погибшие, защищая Отечество, согласно традиции Ислама, считаются погибшими на пути Аллаха. К таковым, безусловно, относятся и те, кто был убит в ходе Великой Отечественной войны против нацистских захватчиков.

Иерихонская шапка является одним из самых известных военных артефактов России эпохи средневековья. Легенда гласит, что шлем принадлежал еще Александру Невскому. В оборонительных походах этого прославленного полководца против нашествия внешнего врага бок о бок сражались славяне и тюрки – предки современных россиян.

Ученые подчеркивают восточное происхождение шлема, обильно украшенного арабской вязью с благопожеланиями его обладателю. В научной литературе говорится о том, что на Русь шлем попал в качестве дара. Хранящаяся в Оружейной палате Иерихонская шапка является символом древних взаимосвязей Руси и Исламского Востока, их дружбы и братства.

В этом необычном символе воинской славы и доблести соединились истории народов нашей Родины. Таким образом художник-каллиграф Сергей Сорочьев отразил идею многовекового стремления народов, издревле проживающих на территории современной Российской Федерации, к единению и сплочению для отпора общим врагам и к совместному преодолению великих испытаний.

Важными смысловыми элементами эмблемы являются арабская буква «алиф», стилизованная под наносник и символизирующая единство Бога, полумесяц, являющийся символом ислама. 1941-1945 – годы Великой Отечественной войны означают, что понятие «убитых на пути Аллаха» относится его авторами к погибшим на фронте единоверцам.

Эмблема в память о героическом вкладе мусульманского населения Советского Союза в Победу в Великой Отечественной войне визуально согласуется с общегосударственной символикой 75-летия Победы. Это новый, российский по форме и исламский по содержанию, символ, который отражает память о героях своей Родины, почитание подвига поистине бессмертных защитников Отечества и освободителей мира от фашизма, освободителей своей земли от агрессора.

dumrf.ru