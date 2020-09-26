ДУМ РТ и мухтасибаты Татарстана присоединились к акции «Татарча диктант»

Сегодня, в 9-й день месяца сафар (26 сентября), в конференц-зале Духовного управления мусульман Республики Татарстан прошла образовательная акция по проверке грамотности по татарскому языку «Татарча диктант». В этом году из-за пандемии коронавируса в мире диктант прошёл в онлайн-режиме на телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета». В акции принял участие и муфтий Республики Татарстан Камиль хазрат Самигуллин, а также весь коллектив ДУМ РТ и его учрежденных организаций: благотворительного фонда «Закят», комитета по стандарту «Халяль», хадж-оператора «ДУМ РТ Хадж», фонда «Вакф РТ», издательского дома «Хузур». Кроме того, свои силы в написании татарского текста попробовали и все медресе Татарстана, а также сотрудники и прихожане мечетей республики. Таким образом, муфтият РТ уже в третий раз стал одной из площадок проведения акции.

Участники всеобщего диктанта написали отрывок из произведения советского татарского писателя и журналиста Ибрагима Гази. Текст диктанта для Татарстана читал профессор, доктор филологических наук Фоат Галимуллин.

dumrt.ru