ДУМ РТ объявило в Татарстане Год родного языка

В 27-ой день месяца Джумада аль-уля (22 января), состоялось заседание Пленума Духовного управления мусульман РТ. В ходе Пленума единогласным решением имамов-мухтасибов и казыев 2020-й год в Республике Татарстан объявлен Годом родного языка. Таким образом, деятельность муфтията и ее учрежденных организаций в текущем году будет выстроена с учетом задач по развитию татароязычной среды в мечетях, обучению татарскому языку, популяризации татарского духовного наследия, сохранению национальной идентичности и воспитание национального самосознания среди соотечественников. Примечательно, что ДУМ РТ имеет опыт реализации целого ряда татароязычных проектов и инициатив, в том числе: татарская школа «Нур» в Альметьевске, мусульманский пансионат для мальчиков «Ярдэм» в Балтасях и татарская школа «Ихсан» в Елабуге, примечетские курсы татарского языка, СМИ, издания и пр. Кроме того, деятельность ДУМ РТ и мечетей, деловые коммуникации и консультирование населения осуществляются преимущественно на татарском языке.

Главным на повестке дня Пленума был вопрос о подведении итогов деятельности ДУМ РТ и его учрежденных организаций в 2019 году, а также задачах на 2020-й. С основным докладом выступил первый заместитель муфтия Татарстана Рустем хазрат Валиулин. Он подытожил деятельность ДУМ РТ за последние несколько лет, которые завершили второе десятилетие 2000-х годов и позволили татарской умме заявить о себе, как об одной из самых прогрессивных частей мусульманского мира.

– В 2013 году по поручению муфтия Камиля хазрата Самигуллина в ДУМ РТ был создан отдел изучения Куръана. В 2016 году муфтиятом был издан Куръан «Калям Шариф», который впервые в России был признан соответствующим международным стандартам. После этого нашим изданием стали интересоваться в странах постсоветского и аравийского пространства. Например, в этом году ДУМ Узбекистана отпечатало 10-тысячным тиражом издания Корана от ДУМ РТ. На основе наших электронных файлов планируется выпустить издание Куръана и в Беларуси. Камиль хазрат также принимал участие в работе Комиссии по подготовке печати Корана Дубайской международной премии Священного Куръана (DIHQA — Dubai International Holy Quran Award). Они использовали при подготовке к печати собственного издания знаменитый Куръан «Казан басмасы» 1803 года, 1914 года и 2016 года выпусков и привлекли муфтия Татарстана в качестве эксперта. В свое время татары были известны на весь мир своими традициями коранопечатания. И в этом году мы по-настоящему ощутили, что былая слава стала к нам возвращаться!

Еще одним важнейшим достижением ДУМ РТ Рустем хазрат назвал издание переводов смыслов Куръана на русский и татарский языки: «Можно сказать, мы создали базу для правильного понимания Священной Книги в России. А это — основа основ, фундамент, главный источник ислама. Поэтому в жизни российских мусульман и татарского мира изданные муфтиятом переводы смыслов Куръана стали, возможно, главным событием прошедшего года. Спасибо Камилю хазрату за эту бесценную работу».

Далее Рустем хазрат отметил итоги издательской деятельности муфтията: за 7 лет работы ИД «Хузур» ДУМ РТ подготовил и издал более 250 трудов, общий тираж которых составил 500 тысяч экземпляров. Кроме того, муфтиятом осуществляется активный дагват — просветительская деятельность среди населения. Телеканал «Хузур ТВ» в прошлом году стал вещать в около 2 млн домохозяйствах в Татарстане, Башкортостане, Нижегородской, Оренбургской, Московской области, Воронеже. Также в копилке просветительских проектов ДУМ РТ — бесплатная онлайн-библиотека Darul-Kutub.com, насчитывающая более 1500 редких и старых, а также новых религиозных книг. В 2019 году ее фонд пополнился 166-ю новыми «старыми» книгами — дореволюционными изданиями, которые были отсканированы специалистами и выложены на сайте для всеобщего пользования. 2019 год запомнится и созданием первого в России федерального бесплатного мусульманского call-центра «Даруль ифта», который за 8 месяцев работы обработал свыше 5 000 обращений от населения. Одним из главных критериев эффективного дагвата Рустам хазрат назвал увеличение количества практикующих мусульман. Привлечь людей к регулярному совершению намаза и познанию основ Ислама помог один из самых популярных проектов ДУМ РТ «Школа одного дня» — благодаря ему более 400 человек встали на намаз.

В последние годы муфтиятом была усилена также реализация молодежной политики. Только в уходящем году муфтияту удалось реализовать 19 проектов для мусульманской молодежи, сформировать мусульманское волонтерское движение из 1000 человек, привлечь молодежь к здоровому и активному образу жизни посредством проведения крупных спортивных соревнований по татарской борьбе корэш и джиу-джитсу.

Далее Рустем хазрат рассказал делегатам об успехах ДУМ РТ в области благотворительной деятельности:

— Хвала Всевышнему, благодаря помощи неравнодушных людей с 2016 года БФ «Закят» ДУМ РТ удалось оплатить лечение более 200 тяжелобольных детей. Кроме того, благодаря активному участию в государственных и коммерческих грантах, позволяющих привлекать дополнительные средства, Фонд в 2017 году открыл Центр социализации детей-инвалидов и их родителей «Хаят», являющийся уникальным для Татарстана. Радует также активное участие населения в ежегодной кампании по сбору и распределению гушр-садаки в Татарстане. В 2019 году нуждающимся республики было роздано 1110 тонн овощей и фруктов!

В своей речи, заместитель муфтия отметил рост количества участников ежегодного республиканского ифтарв, который в прошлом году насчитывал 15’000 посетителей, разработку Стандартов профессионального религиозного образования – среднего (медресе) и высшего, утверждение «Положения о проведении богослужений и религиозных обрядов имам-хатыбами Духовного управления мусульман РТ». Он также напомнил, что в настоящее время на территории Татарстана идет строительство 54 мечетей, и выступил с предложением называть их именами известных татарских религиозных деятелей с учетом того, что 2020-й год богат на юбилейные даты: 90 лет со дня рождения Габдулхака хазрата Саматова, 115 лет со дня рождения Габдельхабира хазрата Яруллина, 150 лет со дня рождения Габдулхака хазрата Садыкова и пр.

Высоко оценил итоги деятельности ДУМ РТ также и Главный казый РТ Джалиль хазрат Фазлыев и высказал ряд пожеланий в адрес казыев, аксакалов и имамов Татарстана. Об успехах ДУМ РТ в области исламского образования сообщил заместитель муфтия РТ по вопросам образования, председатель Совета по исламскому образованию России, ректор РИИ и КИУ Рафик хазрат Мухаметшин. В частности, он отметил, что ожидается обновление формата примечетских курсов по изучению татарского языка.

О реализованной деятельности за 2019 год отчитались также другие советники муфтия РТ, аксакалы, руководители структурных организаций ДУМ РТ в рамках своих компетенций.

dumrt.ru