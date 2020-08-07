ДУМ РТ приняло участие в видеоконференции «Болгарский диалог культур. Волонтерское движение: опыт России и стран исламского мира»

6 августа Духовное управление мусульман РТ приняло участие в видеоконференции Международной летней школы «Болгарский диалог культур. Волонтерское движение: опыт России и стран исламского мира».

Участниками мероприятия стали представители волонтерских движений Москвы, Казани, Дагестана, Египта и пр. Опыт работы муфтиятского волонтерского движения «MislimVol» на пленарном заседании представила начальник социального отдела ДУМ РТ Айгуль ханум Биктимирова.

В своем выступлении Айгуль ханум поделилась опытом работы татарстанского муфтията с волонтерами. Так, на сегодняшний день в базе волонтеров ДУМ РТ зарегистрировано свыше 1000 человек. Их возраст – от 14 до 80 лет. Ежегодно они принимают участие в организации и проведении десятков социальных проектов ДУМ РТ: традиционного Республиканского Ифтара, сборе и распределении гушр-садаки и мяса курбан для нуждающихся, акции «Подари бумаге жизнь», месячника «Экстремизму нет!», «Школе одного дня» и пр.

Помимо прочего, Айгуль ханум отметила необходимость популяризации и развития еще одного важного направления в волонтерской работе: привлечения добровольцев для помощи людям с ограниченными возможностями. В своем обращении Айгуль ханум призвала участников Международной летней школы совместно продумать инструменты работы в этом направлении.

dumrt.ru