ДУМ РТ присоединится к всеобщему дуа мусульман со всего мира

Духовное управление мусульман Татарстана присоединится к инициативе муфтията Казахстана совершить одновременно дуа (молитву) во всех уголках планеты, в связи с нависшей над человечеством смертельной угрозы распространения коронавируса. С таким предложением к главе мусульман республики Камилю хазрату Самигуллину обратился верховный муфтий Казахстана Наурызбай кажы Утпинов. Духовный лидер братского народа призвал всех религиозных деятелей исламского мира, преподавателей медресе, чтецов Куръана и всю мусульманскую умму одновременно помолиться за всех людей под эгидой «Мы – вместе, у нас общая цель для молитвы». Всеобщая молитва состоится в предстоящую благословенную пятницу, 10 апреля, после полуденного ойлэ-намаза. В этой связи муфтий Камиль хазрат обратился к имамам и умме Татарстана с предложением присоединится к всеобщей молитве мусульман мира:

Ассаляму алейкум, дорогие братья и сестры!

К большому сожалению, мусульмане в эти дни лишены возможности быть рядом и плечом к плечу, в одном ряду и с абсолютным единодушием возносить дуа нашему Милостивому и Милующему, Всемогущему и Всезнающему Аллаху. Но разве подобает верующим прекращать свои молитвы в тот момент, когда над человечеством нависла смертельная угроза? Напротив, нам, мусульманам разных национальностей по всему миру, необходимо объединить усилия и в молитве просить Всевышнего о помощи и милости. Ведь наш любимый пророка ﷺ говорил: «Молитва – это щит мусульманина».

Я с большой радостью воспринял приглашение Духовного управления мусульман Казахстана совершить одновременно дуа в предстоящую благословенную пятницу, 10 апреля, после полуденного ойлэ-намаза, за всех людей мира и за мусульман, в частности. Эта акция проходит под эгидой «Мы – вместе, у нас общая цель для молитвы». Призываю всех религиозных деятелей Татарстана, преподавателей медресе, всех чтецов Куръана и всю мусульманскую умму нашей республики подключиться к всеобщей молитве и рассказать о ней всем своим знакомым единоверцам. Наше совместное дуа может стать спасением для человечества — присоединяйтесь!

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин

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