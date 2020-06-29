ДУМ РТ с рабочим визитом посетил муфтий Ивановской области Фарид хазрат Ляпин

Сегодня, 29 июня, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин встретился с председателем Духовного управления мусульман Ивановской области, председателем национально-культурной автономии татар Ивановской области Фаридом хазратом Ляпиным. Уважаемый гость искренне поприветствовал муфтия Татарстана и вручил ему памятный сувенир. Камиль хазрат, в свою очередь, вручил Фариду хазрату перевод смыслов Корана на татарском языке «Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә», подготовленного ДУМ РТ, а также аудиоверсию этого смыслового перевода.

Муфтий Татарстана рассказал гостю об истории издания, подготовки и презентации переводов смыслов Корана на русский и татарский языки, в частности, в Москве, Уфе и Дагестане. Он отметил, что большой популярностью среди населения пользуется 40-часовая аудиозапись «Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә», подготовленная радио “Азан”.

«Сейчас мы распространяем «Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә» в регионах России. Мы подготовили его на современном татарском литературном языке, понятном для нашей молодежи. Наша главная цель – больше распространять книгу среди населения», – отметил Камиль хазрат. Муфтий Иваново высоко оценил смысловой перевод Корана ДУМ РТ, отметил его значение и выразил заинтересованность в проведении их презентации для соотечественников в Ивановской области.

Фарит хазрат рассказал и о строительстве в Иваново татарского национально-культурного центра, расширении мечети, ознакомил с развитием религиозной деятельности в регионе. Он также сообщил о завершении регистрации нового устава Духовного управления мусульман Ивановской области. Таким образом, теперь Ивановский муфтият ведет свою деятельность как самостоятельная централизованная религиозная организация (ранее муфтият находился в составе ДУМ РФ).

dumrt.ru