ДУМ Рязанской области получило Диплом XV областного фестиваля национальных культур «Мы — народ России»

17 декабря в камерном зале Рязанской областной филармонии состоялся очередной XV областной фестиваль национальных культур «Мы — народ России».

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства Рязанской области Анна Рослякова, и.о. министра по делам территорий и информационной политике Иван Ушаков, депутаты областной Думы, Общественной палаты региона, представители органов местного самоуправления, национальных объединений, организаций, традиционных конфессий, казачьих обществ, учреждений культуры и образования. Представители Духовного управления мусульман Рязанской области также стали участниками фестиваля, а именно: Председатель ДУМ РО, имам-мухтасиб Рязанской области Рашид-хазрат Бултачеев, первый заместитель Председателя ДУМ РО Рамазан Чомаев, руководитель Аппарата ДУМ РО Шухрат Адизов, помощник имама г. Рязани Аслиддин-хазрат Сатторов и помощник имама по вопросам женщин Марина Савичева.

Первый заместитель Председателя Правительства региона Анна Рослякова приветствовала собравшихся от имени Губернатора Николая Любимова. «В регионе межнациональные праздники, фестивали всегда проходят в дружественной, теплой атмосфере. Это большая заслуга всех тех людей, которые находятся в зале. Вы делаете самое важное – сохраняете мир на нашей любимой Рязанской земле. Огромное вам за это спасибо», – сказала Анна Рослякова.

Фестиваль проводился в рамках подпрограммы «Поддержка деятельности некоммерческих организаций и других общественных институтов в сфере укрепления гражданского единства, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, развития казачества на территории Рязанской области» государственной программы региона по развитию местного самоуправления и гражданского общества.

Проект направлен на укрепление гражданского единства, гармонизацию межнациональных, межконфессиональных отношений, сохранение и популяризацию этнокультурного наследия разных народов, проживающих в регионе. В ходе фестиваля были подведены итоги основных мероприятий в сфере реализации национальной государственной политики, которые проводились в текущем году. В их числе «круглые столы», семинары, выставки, спортивные и творческие конкурсы.

В рамках торжественного вечера состоялась церемония награждения и концерт песенно-инструментального ансамбля «Братцы-Рязанцы». Церемонию награждения провели исполняющий обязанности министра по делам территорий и информационной политике региона Иван Ушаков, председатель комитета Рязанской областной Думы по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Татьяна Панфилова и председатель Общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина. Представителей различных организаций и ведомств поблагодарили за проведение мероприятий, укрепляющих дружбу народов, освещение проблем диаспор в СМИ, сохранение и развитие традиций в культурных, образовательных и духовных учреждениях.

В этом году фестиваль проводился в дни реализации проекта «Рязань – Новогодняя столица России 2020», что было отражено в общей стилистике мероприятия.

dumro.ru