ДУМ Свердловской области передали участок для строительства временного молельного помещения

Власти Свердловской области официально передали Духовному управлению мусульман Свердловской области (Уральскому мухтасибату) участок площадью 1,5 гектара под строительство временного молельного помещения для мусульман на Сортировке. Об этом сообщает пресс-служба «Уральского мухтасибата».

Новую временную мечеть строят вместо снесенной у цирка в ноябре временной мечети «Нур-Усман». Документы направлены в Росреестр. Об этом на итоговом совещании по вопросу строительства временного молельного помещения договорились представители Уральского мухтасибата с вице-губернатором Сергеем Бидонько и министром госимущества Свердловской области Сергеем Зыряновым. По мнению вице-губернатора, это «хороший пример того, как с помощью уравновешенного диалога можно преодолеть противоречия и постепенно прийти к решению, которое устроит всех».

По плану временную мечеть должны возвести на Сортировке до 31 января. Уже готов корпус, сейчас монтируют теплые полы и устанавливают двери и окна, сообщает пресс-служба «Уральского мухтасибата».

— Правительство поможет подключить мечеть, которую строят на этом участке, к горячей воде и отоплению и в дальнейшем поможет с благоустройством территории, — цитирует пресс-секретаря «Уральского мухтасибата» Наиля Шаймарданова проект «Татары Урала».

По словам соучредителя татарской молодежной организации «ЯШЕН» Ильдара Хабибуллина, предварительное соглашение было заключено раньше, поэтому основа для временного молельного помещения уже готова. Тогда было известно, что договоренности о передачи земли будут оформлены в 20-х числах декабря, и договоренности были выполнены. Однако представитель «ЯШЕН» сообщает, что построить временную мечеть в указанный срок, возможно, не успеют. Предварительно дата окончания работ перенесена на февраль 2020 года.

Напомним, что временную мечеть «Нур-Усман» снесли 17 ноября. Она находилась на территории, где УГМК строит ледовую арену. Историю временной мечети «Нур-Усман», а также что думают некоторые члены общины о ее сносе, можно прочитать в материале IMC по ссылке.

Также на прошлой неделе глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко сказал, что на территории этого района может появиться мечеть.

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