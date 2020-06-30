ДУМы против COVID-19: Камиль хазрат на онлайн-конференции призвал муфтиев России и СНГ искать новые методы работы

Сегодня, в 9-ый день месяца Зуль-ка’да (30 июня), глава мусульман Республики Татарстан, муфтий Камиль хазрат Самигуллин принял участие в Международной интерактивной онлайн-конференции «Опыт и практики в деятельности Духовных управлений мусульман стран-участниц СНГ в период пандемии коронавируса «COVID-19»: уроки и выводы». Инициатором проведения интернет-форума стало Центральное духовное управление мусульман России (ЦДУМР) при поддержке и сотрудничестве с Духовными управлениями мусульман стран-участниц СНГ. В конференции приняли участие Духовные управления мусульман, исламские образовательные учреждения различных уровней, государственные учреждения и ведомства России, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Таджикистана, Белоруссии и Узбекистана.

По традиции перед началом конференции участники прочитали аяты Священного Куръана, после чего совершили ду’а. Далее с приветственным словом к делегатам обратился Верховный муфтий, Председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Сафа Таджуддин. В своей речи он отметил проблемы, возникшие перед верующими в сложные периоды самоизоляции, пути их решения, а также призвал единоверцев к сплочению, тесному сотрудничеству и обмену опытом работы в период пандемии.

Среди докладчиков на конференции выступил и муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. В своем выступлении он поделился опытом организации деятельности Духовного управления мусульман Республики Татарстан в период всемирной пандемии коронавируса.

В первую очередь, муфтий РТ отметил значимость работы Совета улемов ДУМ РТ в условиях пандемии. Порядок функционирования муфтията, мечетей и медресе, а также проведения месяца Рамазан в Татарстане был определен именно решениями улемов:

– Всего в период пандемии состоялось 4 заочных заседания улемов, принято 33 богословских заключения. Из них 6 фетв — по теме пандемии: об отмене гает-намаза, о недопустимости совершения онлайн-намазов, о применении спиртосодержащих дезинфицирующих средств, о проведении дженаза-намаза, о совершении намазов в маске и перчатках и правомерности намаза с соблюдением дистанции между молящимися. В результате принятых решений Совета улемов, месяц Рамазан прошел в Татарстане при закрытых для посещения мечетях, без коллективных таравих-намазов и ифтаров, но плодотворно. В первую очередь, муфтиятом была усилена работа дистанционных каналов взаимодействия с населением. Для проведения разъяснительной работы бесплатный мусульманский call-центр «Даруль ифта» ДУМ РТ был переведен на ежедневный и практически круглосуточный режим деятельности.

Далее Камиль хазрат остановился на деятельности ДУМ РТ в период священного месяца Рамадан:

– Всего за время Рамазана шариатские специалисты call-центра «Даруль ифта» обработали более 1500 звонков и обращений. Все просветительские проекты ДУМ РТ были переведены в формат онлайн и за период режима самоизоляции и Рамазана было проведено 94 онлайн-лекций, прямых эфиров, проповедей. В среднем в этих занятиях принимали участие по 400 человек. Лекции читались на платформе ZOOM и в прямых эфирах социальной сети Инстаграм @muslimmol, @islam_today_huzur, @huzurmedia и др. Украшением месяца Рамазан стал хатм Куръана. Он стартовал в Галиевской мечети г.Казани в первый день месяца и транслировался ежедневно в прямом эфире на сайте ДУМ РТ.

Затем муфтий поделился опытом Татарстана в области организации благотворительной деятельности в период сложной санитарно-эпидемиологической обстановки в республике:

– С начала пандемии и до начала Рамазана муфтият активно оказывал помощь населению – мы организовали доставку продовольствия 400 одиноким и пожилым людям, оказавшимся отрезанными от внешнего мира, а также еще более 100 ветеранам ВОВ. Формирование и доставка продуктовых наборов осуществлялась с соблюдением всех профилактических мер и с привлечением автоволонтеров. Далее в первый день Священного месяца Рамазан по инициативе ДУМ РТ в республике стартовал традиционный благотворительный марафон «Рамазан — месяц добрых дел». В результате, за 30 дней удалось привлечь средства на лечение 12 тяжелобольных детей, нуждающихся обеспечили 180 тысячами продовольственных и ифтар-наборов. Охвачены следующие категории нуждающихся людей: инвалиды, одинокие пожилые, многодетные, сироты, матери-одиночки, иногородние студенты, люди без определенного места жительства. Продовольственная помощь населению продолжает оказываться и сегодня. Ежедневно 300 порций горячего питания мы поставляем в казанский приют для бездомных.

Вместе с тем Камиль хазрат обозначил ряд проблем, которые обострила пандемия и сильно ударили по деятельности мечетей и имамов, в первую очередь сельских. Во-первых, из-за закрытия мечетей и резкого сокращения пожертвований со стороны прихожан, имамы оказались в тяжелой финансовой ситуации. Во-вторых, большинство имамов в Татарстане в силу своего возраста оказались в группе риска COVID-19. В третьих, пандемия жестко поставила перед имамами вопрос переформатирования религиозной деятельности. В условиях, когда реальное общение с хазратами ограничено, верующие вынуждены с вопросами обращаться к онлайн и телевизионным инфоканалам. Поэтому Камиль хазрат призвал религиозных деятелей поиску новых методов работы и дагвата, к созданию современного интернет-контента об исламе в противовес деструктивным потокам информации. Глава ДУМ РТ пригласил участников конференции к взаимодействию и сотрудничеству:

– Вы знаете, что в Татарстане функционирует один из крупнейших мусульманских медиахолдингов “Хузур”. В его стенах реализуются печатные и электронные СМИ, мусульманский телеканал, интернет-радио “Азан”. Вопрос содержательной наполняемости этих ресурсов стоит перед нами очень остро: он требует значительных трудовых затрат. Поэтому я приглашаю вас к сотрудничеству и предлагаю вам предоставлять нам свои контенты для трансляции на этих ресурсах. Ведь у нас с вами в конечном итоге одна общая цель – деятельность ради довольства Всевышнего и развитие ислама в России. Тем более одной из задач сегодняшней конференции тоже является укрепление сотрудничества и кооперации духовных управлений мусульман.

О реализованной деятельности в период пандемии также рассказали и другие представители Духовных управлений мусульман России и СНГ.

dumrt.ru