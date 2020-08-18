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Два представителя Татарстана выиграли гранты творческого конкурса «Таврида»

Два представителя Татарстана выиграли гранты творческого конкурса «Таврида»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Главные новости, 18.08.2020 0 1

Победителями форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» стали две представительницы творческой молодежи Республики Татарстан. Форум в Крыму прошел в рамках творческих антишкол «Индустрия моды» и «Кино и анимация».

Регина Гареева представила на конкурс проект молодежного блог-тура по объектам культурного наследия Юнеско «Айда в Татарстан» и выиграла грант 400 тыс. рублей. Проект Татьяны «Fashion-фильм «Юха», посвященный фольклору и сказкам татарского народа, получил грантовую поддержку 1 млн 50 тыс. рублей, сообщает пресс-служба форума.

kazved.ru

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