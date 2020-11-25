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Два спектакля из Татарстана стали номинантами на «Золотую маску»

Два спектакля из Татарстана стали номинантами на «Золотую маску»

в Новости, Слайдер, Культура, Главные новости, 25.11.2020 0 2

Объявлен шорт-лист номинантов национальной театральной премии «Золотая маска». Среди претендентов на «Золотую маску», которая будет вручаться в 2021 году, есть два спектакля из Татарстана.

Три номинации получил спектакль «5 mm/h», поставленный на площадке казанской творческой лаборатории «Угол»: «Драма / Спектакль малой формы», «Драма / работа режиссера» (Ангелина Мигранова и Родион Сабиров), «Драма /Работа драматурга» (Дина Сафина).

Сразу шесть номинаций собрал Альметьевский татарский драматический театр за постановку «Королевство кривых». Спектакль может получить главную театральную награду страны в номинациях: «Драма / спектакль большой формы», «Драма / Работа режиссера» (Антон Федоров), «Драма / Женская роль» (Ляйсан Загидуллина), «Драма / Женская роль второго плана» (Мадина Гайнуллина), «Драма / Мужская роль второго плана» (Раушан Мухаметзянов), «Драма / Работа драматурга» (Арсений Фарятьев, Антон Федоров).

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