Джалиловские чтения в 56-ой школе Магнитогорска

Как волшебный клубок из сказки

Песни на всем моем пути

Идите по следу до самой последней

Коль хотите меня найти

Муса Джалиль

Когда в школе складываются добрые традиции, то от этого радуется душа, сердце наполняется счастьем и любовью, особенно это чувствуется, когда речь заходит о поэзии. Речь пойдет, как уже было сказано, о ставшем уже традиционным, конкурсе чтецов, посвященном творчеству советскому татарскому поэту и журналисту, военному корреспонденту, Герою Советского Союза, Лауреату Ленинской премии Мусе Джалилю.

Регламент требований к конкурсу был соблюден — обучающиеся 1-5 классов учили понравившиеся стихотворения, рассказывали внутри классов, лучшие были представлены на школьном конкурсе. Новым в этом году стало то, что появились новые номинации – это «Фронтовики на русском и татарских языках», «Молодые Джалиловцы», «Коллективные исполнение писателей-фронтовиков». Еще к обучающимся нашей школы добавились две участницы из ЦМО «Камертон» — Курникова Виктория, и МОУ «Гимназия №18» — Закирова Арина. Всего участников было 25 человек.

Наступил день 11 декабря, когда в актовом зале школы №56 собрались участники конкурса, именитое жюри, родители, наставники.

Учитель начальных классов Наталья Геннадьевна Моторина, бессменный организатор и ведущий данного поэтического конкурса, предварила конкурс рассказом о жизни и творчестве поэта. Была организована выставка книг Мусы Джалиля. Отдельная выставка была посвящена новой номинации «Поэты-фронтовики на русском и татарских языках», где были размещены портреты Михаила Львова (Рафката Маликова) и Ахмета Махмутовича Рафикова.

Звучали стихотворения Мусы Джалиля на русском, татарском языках. Впервые звучала поэзия на китайском языке. Ученица 4-Г класса Дарья Крамар, можно сказать, презентовала новую для нас номинацию «Джалиль на языках мира».

Введение новых номинаций «Фронтовики на русском и татарских языках» позволил нам сделать удивительные открытия. Возникает вопрос: «Почему?» Потому что по условиям конкурса поэты — фронтовики должны быть выходцами из места проживания участника конкурса (представителями именно того региона, что и участники конкурса), одним словом, наши земляки. Тучибаев Ильфат ученик 5-Б класса, выбрав прочтение и на русском языке и на татарском, исполнил стихотворения Михаила Львова «Магнитка» и Ахмета Рафикова «Жиңү көне – Хәтер көне» («День Победы — День Памяти»). Изучая их жизненный путь и творческие биографии, узнали много интересного. И этот факт еще больше позволили нам гордиться тем, какие прекрасные люди, поэты, граждане жили и живут в нашей Челябинской области!

Ахмет Махмутович Рафиков родился 5 декабря 1916 года в деревне Старая Камка Спасского уезда Казанской губернии в семье учителя. С ранних лет Ахмет испытал тяжелый крестьянский труд, пережил голод в 1921 и 1937х годах.

В 1941 году был призван на военную службу в Брянскую Краснознаменную ордена Суворова 323-ю стрелковую дивизию телефонистом, а затем конным фельдъегерем-экспедитором. Его боевой путь проходил по городам: Карачев, Брянск, Гомель. Он был участником освобождения от фашистских захватчиков Белоруссии и Польши, был ранен. После госпиталя продолжил войну в 1281 СП 60-й стрелковой дивизии, в составе которой штурмовал Берлин, где был тяжело ранен.

За проявленные мужество и героизм Ахмет Махмутович был награжден орденом «Отечественной Войны 1-й степени», орденом «Красной звезды», медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и многими другими правительственными наградами.

После окончания войны, Ахмет Махмутович возвращается на родину. С 1973 года живет в городе Челябинске.

Первые свои стихи Ахмет Махмутович написал в довоенные 30-е годы, когда учился в Елабуге. Тетради со стихами, написанными во время войны, были утеряны.

В 70-х годах проживая в г.Челябинске, А.Рафиков стал участником литературного объединения им. М.Джалиля. Его стихи печатались во многих газетах и журналах Татарстана, сборниках стихов. На его стихи сложены и поются песни. Издано несколько сборников стихов поэта А. Рафикова. За большой вклад в развитие татарской поэзии Ахмет Махмутович Рафиков награжден «Золотой медалью» фонда мира России.

5 декабря ему исполнилось 103 года!

Михаи́л Давы́дович Львов (имя при рождении — Рафкат Давлетович Маликов (Габитов). Советский поэт и переводчик, член Союза писателей СССР.

Участник Великой Отечественной войны, лауреат премии «Орлёнок» и литературной премии ЧТЗ. Родился Михаил Давыдович 4 января в селе Насибаш (Башкортостан) в семье сельского учителя Давлетши Габитова. Получил среднее образование в Миасском педагогическом техникуме, после него в 1941 году закончил Литературный институт им. Горького. Работал на военных стройках Урала. Был солдатом Уральского добровольческого танкового корпуса. Переводил на русский язык произведения национальных поэтов СССР.

Наиболее известны его стихотворения военного времени: «Чтоб стать мужчиной — мало им родиться…», «Высота», «Письмо», «Звездочёту», «Первый день», «Поклонимся великим тем годам…». На слова этого стихотворения А. Пахмутова написала песню, которая впервые прозвучала 9 мая 1975 года в эфире «перед скорбной и торжественной минутой Молчания, словно гимн Победе».

Вот, что он писал о себе: «Миасс. Уфа. Челябинск. Казань. Москва. Это города моей судьбы, моей учебы.

Миасс мне как бы «задал в жизни высоту». Там были — мой техникум, мои друзья, мои учителя, незабвенный Баян Владимирович. Уезжая учиться в Уфу, решил в Миасс не возвращаться до тех пор, пока не выпущу первую книгу…

В столице Башкирии я учился только один год. На каникулы я поехал в Челябинск, где и остался на долгие годы. Работал на тракторном заводе, на заводе имени Орджоникидзе, в школе № 34 (преподавателем русского языка и литературы).

Когда я впервые поднялся на вершину домны в Магнитогорске, я был поражен этим грандиозным сооружением и открывшимся индустриальным пейзажем. Великий смысл нашей индустрии мне раскрывался все больше с каждым годом. На фронте я видел наши танки, растянувшиеся на десятки километров, грозную технику — и с гордостью думал о родном Урале.

Без Урала, Челябинска, без уральских друзей и танкистов, с которыми я прошел немалый путь на броне, без героизма и доброты своих земляков я не смог бы стать поэтом»

Вот такие биографии, вот такие люди, вот такие истории связанные с нашей малой родиной Челябинской областью

Хочется, пользуясь, случаем, сказать слова благодарности членам жюри, которые из года в год работают в творческой группе, определяют лучших из лучших чтецов. Как пример, Лауреатом II степени I международного конкурса «Джалиловские чтения», проходивший весной 2019 года в городе Казань, стал ученик нашей школы 3-В класса Додик Максим. О нем мы рассказывали в статье «Трудись, учись, твори, мечтай и успех не заставит тебя ждать!» на страницах школьного сайта https://sh56mgn.educhel.ru/about/news/1333658 , а также об этом рассказали в репортаже «Победитель конкурса» в СМИ – ТНВ – «Татарстан Новый Век» в передаче «Яңалыклар» https://vk.com/video-185257613_456239061

Также благодарим представителей корреспондентского пункта Телерадиокомпании «Татарстан — Новый Век» (ТНВ-Татарстан) в Магнитогорске Гульдар Хафизову и Дениса Смоленцева, которые освещают школьные мероприятия, посвященные популяризации творческого наследия М. Джалиля.

Представляем вашему вниманию протокол заседания жюри школьного этапа II международного конкурса чтецов «Джалиловские чтения». При этом хочется особое внимание обратить на результат ученицы 3-Б класса Мамаевой Арины, которая стала обладательницей Гран-при, не оставив равнодушными никого, исполняя стихотворение Мусы Джалиля «Зимние стихи». Также Гран-при завоевал Тучибаев Ильфат за прочтение стихотворения «Магнитка» в номинации «Поэты — фронтовики на русском»

Ученики, которые стали обладателями гран-при, и завоевавшие 1 места в номинациях будут участвовать на II Международном конкурсе в онлайн-режиме (будут представлены видеозаписи участников). Это Баранова Ульяна – 1-А, Нафикова Дина- 4-Б, Мамаева Арина – 3-Б, Крамар Дарья — 4-Г, Тучибаев Ильфат – 5-Б, Соколова Виталина – 1-В. Пожелаем всем ребятам успехов!

Протокол

заседания жюри по итогам школьного этапа II международного литературного конкурса чтецов «Джалиловские чтения»

От 11.12.2019 года

Повестка

Подведение итогов школьного этапа II международного литературного конкурса чтецов «Джалиловские чтения»

Жюри в составе:

1. Исхакова Кадерия Рафисовна, заведующая отделом татарской культуры Магнитогорского Дома дружбы народов, заслуженный деятель искусств республики Татарстана;

2. Губайдуллина Аклима Гарифовна, руководитель по изучению татарского языка при Доме дружбы народов, старший учитель;

3. Тагиров Кадиминур Минсалихович, Заслуженный работник культуры РТ, Председатель Совета МГ ОО «МНКАТ «Татар рухы»

4. Малюкова Сария Сайматовна Заслуженный деятель искусств РТ, Член совета МГ ОО «МНКАТ «Татар рухы», преподаватель Магнитогорской государственной консерватории, ЦМО «Камертон», руководитель музыкального театра «Шурале», вокального ансамбля «Раушан»

5. Гайсина Резеда Рашитовна заведующая филиалом библиотеки литературы на татарском и башкирском языках

6. Мельникова Наталья Анатольевна – методист МОУ «СОШ №56 УИМ»

7. Азарова Ирина Анатольевна — педагог-организатор МОУ «СОШ №56 УИМ»

решило:

Признать победителями и призерами школьного этапа конкурса чтецов «Джалиловские чтения»

Возрастная группа от 4 до 8 лет (включительно)

Номинация: Муса Джалиль на татарском языке

II место – Зурначян Анаит – 1Б (учитель Смирнова А.В.)

Номинация: Муса Джалиль на русском языке

I место – Баранова Ульяна– 1А (учитель Максимова О.В.)

Соколова Виталина – 1В (учитель Максимова О.В)

II место Павлик Мила – 1Б (учитель Смирнова А.В.)

Маркевич Александра– 2А (учитель Савинова О.О)

Кириевская Софья -2Б (учитель Моторина Н.Г.)

III место Рыкова Екатерина – 1Г (учитель Смирнова А.В.)

Лукина Дарья – 2В (учитель Савинова О.О)

Тарасова Наталья -2Г (учитель Моторина Н.Г.)

Возрастная группа от 9 до 13 лет (включительно)

Номинация: Муса Джалиль на татарском языке

I место – Нафикова Дина – 4Б (учитель Ильгамова Л.Ш.)

II место – Хайрутдинова Амина – 3В (учитель Решетина Н.А.)

III место — Фёдоров Данил – 3А (учитель Лунина П.С.)

Номинация: Муса Джалиль на русском языке

Гран- при: Мамаева Арина – 3Б (учитель Тимергасова Н.И.)

I место – Елфимов Кирилл – 3В (учитель Решетина Н.А.)

Сорокина Елизавета – 4Г (учитель Ильгамова Л.Ш.)

Курникова Виктория — ЦМО «Камертон» (руководитель Малюкова С.С.)

II место Аксёнов Никита -3А (учитель Лунина П.С.)

Савченко Аристарх – 3Г (учитель Тимергасова Н.И.)

Закирова Арина (МОУ «Гимназия №18»)

III место Сидорова Елизавета – 4А (учитель Трубицина Л.В.)

Юрченко Ярослав – 4Б (учитель Ильгамова Л.Ш.)

Васев Ярослав – 4В (учитель Трубицина Л.В.)

Номинация: Муса Джалиль на языках мира

I место – Крамар Дарья (на китайском языке)- 4Г (учитель Ильгамова Л.Ш.)

Номинация: фронтовики на татарском

I место – Тучибаев Ильфат -5Б (учитель Хунафина А.Г.)

Номинация: фронтовики на русском

Гран- при: Тучибаев Ильфат -5Б (учитель Хунафина А.Г.)

Заканчивая разговор о конкурсе, говорим всем участникам, организаторам, родителям, зрителям огромное спасибо за активное участие в конкурсе, за желание повышать художественное и исполнительское мастерство, педагогам-наставникам благодарность за воспитание положительного эмоционального отношения к литературным поэтическим произведениям, а также за продвижение и поддержку татарской культуры в нашем многонациональном государстве, области, городе.

Материал подготовила

заместитель директора по ВР

МОУ «СОШ №56 УИМ»

города Магнитогорска

А.Г. Хунафина