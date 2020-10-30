«Джалиловские чтения» в Пензенской области

РОО «Татарская национально — культурная автономия Пензенской области» стала участницей I видеоконференции, посвящённой проведению Международного литературного конкурса чтецов «Джалиловские чтения». Семинар прошел 28 октября 2020 года с участием представителей Всемирного Конгресса татар, представителей татарскиз организаций Республики Мордовия, Ульяновской области, Республики Чувашия.

Конкурс проводится ежегодно с целью речевого развития и формирования интереса к художественному слову, умения чувствовать красоту и выразительность поэтического слова.

Организаторами Конкурса выступают Всемирный конгресс татар, Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство культуры Республики Татарстан, руководство татарских общественных организаций.

В ходе видеоконференции организаторы разъяснили участникам, в каком формате будет проходить данный конкурс.

Возраст участников: от 3 лет и старше.

Номинации Конкурса:

— «М.Джалиль на татарском»;

— «М.Джалиль на русском»;

— «Джалиль на языках народов мира»;

— «Писатели-фронтовики на татарском»;

— «Писатели-фронтовики на русском»;

— «Коллективное исполнение произведений писателей-фронтовиков»;

— «Джалиловцы».

1-ый этап – отборочный тур проводит зональный оргкомитет и кураторы общественных татарских организаций.

2 –й этап – зональный тур. Пензенская область вошла в состав Ульяновской зоны.

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